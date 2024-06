Milan, Dovbyk l’alternativa a Zirkzee Monza: Forson. Fiorentina su Colpani 

Definita la questione allenatore con l'arrivo di Thiago Motta, per il quale manca comunque l'annuncio ufficiale, la Juventus sta ora stringendo per Douglas Luiz, affare da concludere entro il 30 giugno per esigenze legate al bilancio dell'Aston Villa. Nella trattativa dovrebbero essere inseriti McKennie e Iling Junior, ma il club inglese ha bisogno anche di cash e ha fatto una richiesta pari a circa 15 milioni di euro. La Juve cercherà poi di concludere il passaggio di Szczesny all'Al Nassr, in modo da poter poi annunciare l'arrivo di Di Gregorio dal Monza. Ci sarà poi da vedere come andrà a finire per Calafiori, ma è una questione che sarà definita dopo gli Europei in Germania, se davvero il Bologna cederà il suo difensore. Sempre in Emilia Romagna, Berardi si sarebbe promesso alla Signora ma anche questo è un discorso in divenire, tenendo conto che i rapporti dei bianconeri con il Sassuolo (al quale il Como ha chiesto Boloca) sono più che ottimi. In uscita, il Parma ha fatto un sondaggio per Kean, ma l'attaccante in caso di trasferimento in gialloblù dovrebbe spalmarsi l'ingaggio.

Operazioni

A Roma continuano a sognare Chiesa, ma la realtà, almeno a livello di discorsi, è fatta di nomi diversi, di gente da valorizzare e che non chiede stipendi incompatibili con il budget societario. Così è tornato di moda il nome di Banza del Braga per l'attacco, ma anche l'ipotesi Kalimuendo del Rennes rimane valida. Meno abbordabili, esclusivamente per una ragione di richieste economiche appunto, Pavlidis dell'Az Alkmaar e Gimenez del Feyenoord. Al club di Rotterdam potrebbe tornare Karsdorp, mentre per Celik c'è una richiesta del Galatasaray, a cui piace anche l'interista Correa.

La nuova Lazio

La Lazio ha annunciato Baroni come nuovo allenatore, e dal Verona potrebbero arrivare Noslin e Coppola, mentre per Suslov, per il quale l'Hellas ha altre richieste, il club biancoceleste non vuole partecipare ad aste. Castellanos potrebbe invece partire (la richiesta della Lazio è di 15 milioni), perché il Girona ha pensato a lui nel caso ceda Dovbyk, capocannoniere della Liga con 24 reti, corteggiato da tante big e a un passo dall'addio. Fra coloro che si sono fatti avanti c'è il Milan, perché il bomber ucraino è l'alternativa a Zirkzee nel caso per i rossoneri non riescano a prendere l'attaccante del Bologna, per il quale rimane l'ostacolo dell'altissima commissione chiesta da chi cura gli interessi dell'olandese.

Tentazioni

Theo Hernandez e Maignan partiranno solo in caso di mega-offerte che potrebbero arrivare rispettivamente da Bayern Monaco e Manchester City. Un acquisto, proveniente dall'Inghilterra, lo ha effettuato il Monza che avrà Nesta come nuovo allenatore: si tratta del ventenne Forson, 4 presenze nel Manchester United e 14 con le nazionali giovanili inglesi. E a proposito di Monza, la Fiorentina si è fatta avanti per Colpani, uno dei tre obiettivi di mercato indicati dal tecnico Palladino, che sogna di avere a disposizione anche Retegui e Brescianini. Intanto Di Francesco è vicino alla panchina del Venezia (che ha chiesto Cheddira al Napoli), perché Vanoli andrà al Torino. A Frosinone dovrebbe arrivare D’Aversa, mentre a Pisa andrà Pippo Inzaghi.

RIPRODUZIONE RISERVATA