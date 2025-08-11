Milan, dopo De Winter c’è Athekame 

Sembra finalmente giunta al termine la trattativa-telenovela per l’arrivo di Morata al Como: l’attaccante spagnolo, pagata la clausola rescissoria di sei milioni al Galatasaray, è formalmente tornato al Milan per passare quindi ai lariani. La squadra di Fabregas è anche a un passo dallo spagnolo Arnau Tenas, portiere di proprietà del Psg.

Ma la suggestione più intrigante è l’interessamento del Pavia, club appena promosso in Serie D, per Balotelli: il 34enne attaccante, dopo la deludente stagione con il Genoa dove è entrato poco in campo, vorrebbe giocare altri due anni prima del ritiro dal calcio. I lombardi fanno sul serio ma il giocatore attende offerte da qualche serie superiore prima di sciogliere le riserva.

Nei quartieri alti è il Napoli ad apparire come la squadra più completa, anche se sta provando a mettere a segno gli ultimi colpi. Continua il braccio di ferro con il Siviglia per aggiudicarsi le prestazioni del difensore spagnolo Juanlu Sanchez: la differenza tra richiesta è offerta è di tre milioni. Intanto Raspadori firma un quinquennale con l’Atletico Madrid e i partenopei incassano 22 milioni più bonus. Dalla Spagna dovrebbe arrivare infine il terzino sinistro Gutierrez del Girona per 20 milioni.

Il Milan ha preso il centrale De Winter dal Genoa per 25 milioni più bonus, investendo parte dei 40 milioni incassati per la cessione di Thiaw al Newcastle. Gli altri servono per arrivare a Athekame, il terzino destro dello Young Boys vale circa 10 milioni di euro. I rossoneri hanno anche ufficializzato la cessione di Terracciano alla neopromossa Cremonese. Lavorano sotto traccia Juventus e Roma: i bianconeri seguono con attenzione il centrocampista danese O’Riley del Brighton ma prima di acquistare devono cedere. I giallorossi stanno definendo la cessione di Kumbulla, lo scorso anno in prestito all’Espanyol, a un club della Liga. Il Parma, che aveva provato ad inserirsi nella trattativa, si consola con il 23enne centrocampista Sorensen del Midtjylland: ai danesi vanno 9 milioni. Lascia l’Emilia invece Man: la punta rumena va al Psv per 8,5 milioni.

Molto attiva l’Udinese. I friulani hanno ingaggiato il centrocampista 19enne Miller, agli scozzesi del Motherwell vanno 5 milioni. Beffato il Bologna, che aveva provato ad acquistarlo e sarebbe in trattative con il Basilea interessato al giovane portiere D’Autilia (classe 2008). Il club bianconero, invece, deve resistere agli assalti di mezza Europa per il difensore 17enne Palma: su di lui anche Liverpool, Real e Bayern.

Atalanta, Bologna e Fiorentina hanno fatto un sondaggio con l’Hnk Rijeka, campione di Croazia, per Jankovic, 23enne trequartista tra i protagonisti della clamorosa vittoria dell’ultimo campionato nazionale e valutato sui sei milioni. Il Sassuolo ha quasi preso il portiere Muric dell’Ipswich Town, club retrocesso la scorsa stagione in Championship. Il Verona ha ceduto il 21enne difensore Calabrese alla Carrarese, mentre potrebbe cedere al Maiorca la 23enne ala sinistra Mitrovic. Il Lecce ha ceduto in prestito il 20enne Sebastian Esposito al Melbourne Victory.

