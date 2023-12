Milan, dimenticare la Champions 

Il Napoli vuole evitare di passare il testimone già a dicembre a un'Inter sempre più autorevole, lanciata in una fuga scudetto che appare compatibile col potenziale della sua rosa. Simone Inzaghi, dopo la rimonta di Lisbona, ha la forza dei nervi distesi ma deve fare i conti col sorpasso della Juve. U n pari sarebbe accettabile, vincere significherebbe tornare in vetta da soli e infliggere un colpo tremendo a un Napoli che tenta di riguadagnare l'autostima col sergente di ferro Mazzarri. È domani al “Maradona” il match clou di una 14ª giornata di Serie A che prosegue stasera con altre due match (oltre a Lazio-Cagliari). Punti salvezza in palio alle 15 in Genoa-Empoli con i toscani obbligati a fare risultato.

Rischia molto di più, in realtà, il Milan di Stefano Pioli colpito e (quasi) affondato in Champions in un girone comunque complicato, che alle 20.45 riceve a San Siro il lanciatissimo Frosinone di Eusebio Di Francesco. I tumultuosi movimenti di mercato sembrano avere alla distanza disunito il gruppo falcidiato da una sequela di infortuni che non possono essere ascrivibili solo alla sfortuna.

La difesa manca di cinque elementi e domani, contro il Frosinone, il reduce Tomori sarà affiancato dal baby Simic. Senza Leao e lo squalificato Giroud Pioli sarà costretto a ricorrere all'inconsistente Jovic e magari, a partita in corso, al baby Camarda. Di Francesco, che si sta togliendo molti sassolini dalle scarpe facendo volare il Frosinone come aveva fatto col Sassuolo a inizio carriera, sta sfruttando i prestiti di Soulè, Barrenechea, Reinier, Cheddira per creare un gruppo per ora al nono posto.

