Milan-Como a febbraio si giocherà in Australia?  

La Serie A si prepara a decidere sull'ipotesi di far giocare Milan-Como del prossimo 8 febbraio a Perth in Australia. L'attesa è per il via libera definitivo da parte di Uefa e Fifa, atteso entro fine mese come confermato dal presidente di Lega Simonelli. «Non ci sono ancora sviluppi, siamo in attesa dell'approvazione da parte della Uefa che ci auguriamo arrivi entro fine mese», ha spiegato in conferenza stampa dopo assemblea. «E scioglieremo tutte le riserve, io continuo ad essere positivo nonostante un po' di movimento contrario sulla vicenda».

Un tema su cui Simonelli respinge anche le critiche: «È solo di una partita su 380. Abbiamo una grande base di tifosi del calcio italiano, come Lega abbiamo responsabilità di aumentare la visibilità del prodotto nei Paesi in cui c'è domanda«. La possibilità di giocare la gara in Australia è nata anche dalla situazione legata a San Siro, visto che a febbraio l'impianto milanese non sarà utilizzabile da Inter e Milan per la cerimonia di apertura dei Giochi di Milano-Cortina 2026. Tuttavia, sul Meazza incombe anche il nodo legato agli Europei 2032.

Intanto, ieri è arrivata una novità per quanto riguarda il nome della Lega Serie A, che torna ad avere la parola “calcio” al suo interno. «Torniamo alle origini e da oggi torneremo a chiamarci Lega Calcio Serie A. Rimettiamo il calcio al centro del nostro progetto», ha spiegato Simonelli.

