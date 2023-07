Milan, Chukwueze dopo Okafor La Roma insiste per Scamacca  

Il Milan è scatenato. Agli arrivi di Reijnders, Loftus-Cheek e Pulisic è seguito quello di Okafor (ha firmato ieri: cinque anni a due milioni a stagione) e domani dovrebbe arrivare anche Chukwueze, per il quale la trattativa con il Villarreal è alle battute finali. Agli spagnoli andrebbe Gabbia. Ma i rossoneri insistono anche per Musah, che da Valencia lancia segnali positivi, mentre in uscita Rebic potrebbe andare al Besiktas e per Colombo c’è l’interessamento dell’Atalanta, che con lui potrebbe sostituire Hojlund se il bomber danese andasse al Manchester United, che offre 60 milioni di euro, o al Psg. Ma la Dea vuole 10 milioni in più.

Questa situazione è seguita anche dalla Juventus, che pensava di poter cedere Vlahovic al Psg. Se il serbo rimanesse, i bianconeri non potrebbe prendere Lukaku, il principale obiettivo su esplicita richiesta di Allegri. Intanto il belga ha ricevuto un’altra proposta dall’Al-Hilal (il club saudita che vorrebbe anche Mbappé), pronto a pagare 60 milioni per un biennale e 50 al Chelsea. L’ex interista non è convinto perché vorrebbe misurarsi ancora con il grande calcio europeo e dare seguito all’accordo trovato settimane fa con la Juve (triennale da 9 milioni a stagione con opzione per il quarto anno), per la quale una possibile alternativa è il canadese Davis del Lilla. Il ds Giuntoli tratta anche Holm, svedese dello Spezia, e con la Lazio discute per il ritorno a Formello di Luca Pellegrini.

Il presidente Lotito continua a trattare Ricci con il Torino, mentre l’altro obiettivo Zielinski sembra orientato a rinnovare col Napoli accettando un ingaggio inferiore all’attuale. L’Inter deve risolvere il rebus dei portieri e l’intenzione è prenderne due: Sommer (l’offerta al Bayern è stata di tre milioni) e Trubin. Con il Wolfsburg è sempre in piedi il discorso per Gosens. Cerca un portiere anche l’Empoli (potrebbe essere Caprile) mentre per l’attacco in Toscana è arrivato Gyasi. Il Frosinone insiste col Napoli per Gaetano e Zerbin, ma per ora Garcia ha bloccato loro e anche Zanoli.

La Roma insiste con il West Ham per Scamacca, che i londinesi sembrano disposti a cedere in prestito. Morata è troppo caro, l’Atletico Madrid continua a chiedere 20 milioni. La Fiorentina accoglie Arthur dalla Juve e per l’attacco punta Nzola visto che per Dia la Salernitana chiede 25 milioni.

