Milan, che colpo Successo in rimonta 

Frosinone 2

Milan 3

Frosinone (4-2-3-1) : Turati; Gelli, Romagnoli, Okoli, Brescianini (40' st Reinier); Barrenechea, Mazzitelli (40' st Ibrahimovic); Seck (32' st Valeri), Soulé, Harroui (32' st Lirola); Kaio Jorge (32' st Cheddira). In panchina Frattali, Cerofolini, Garritano, Kvernadze, Bourabia, Monterisi. All. Di Francesco.

Milan (4-2-3-1) : Maignan; Calabria (41' st Florenzi), Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Reijnders (16' st Bennacer); Pulisic (35' st Jovic), Lotfus-Cheek (17' st Okafor), Leao; Giroud (41' st Musah). In panchina Sportiello, Nava, Terracciano, Jimenez, Simic, Bartesaghi. All. Pioli.

Arbitro : Pairetto di Nichelino.

Reti : nel pt 17' Giroud, 24' Soulé (rigore); nel st 20' Mazzitelli, 27' Gabbia, 37' Jovic.

Note : angoli 4-2 per il Milan. Rec. 3' e 5'. Ammoniti: Loftus-Cheek, Reijnders, Harroui, Florenzi.

Frosinone . Colpo esterno del Milan che vince in rimonta in casa del Frosinone. Nel primo tempo i rossoneri in vantaggio con Giroud (17'), pari dei laziali con Mazzitelli (24'). Nella ripresa il Frosinone sigla il 2-1 con Soulé al 20', Gabbia al 27' st pareggia. Il gol vittoria arriva all'82' con Jovic, sempre più determinante nei finali di partita. Il gol ribalta il risultato e regala tre punti al Milan.

