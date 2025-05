Milan-Bologna, un anticipo di Coppa 

La prova generale, prima del gran finale. Il Milan affronta il Bologna stasera (ore 20.45) a San Siro, in campionato, a soli quattro giorni dalla finale di Coppa Italia all'Olimpico sempre contro gli emiliani. Il Milan punta al secondo trofeo stagionale - dopo la Supercoppa di dicembre - per trovare un'altra parentesi positiva in un'annata insoddisfacente, costretto a osservare gli odiati cugini nerazzurri competere addirittura per la conquista della Champions League. La partita di stasera conta soprattutto per il Bologna che è in piena bagarre per il quarto posto (62 punti, a una sola lunghezza dal trio Juventus, Roma e Lazio). Infliggere uno sgambetto prima della finale, quindi, potrebbe galvanizzare la squadra di Conceiçao a pochi giorni dal match di Roma e provocare qualche contraccolpo emotivo ai ragazzi di Italiano. Non ci sarà però l'uomo più in forma del momento, Rafael Leao, che è squalificato, al suo posto dovrebbe essere scelto Joao Felix. Dovrebbe partire titolare Santiago Gimenez anche perché Conceiçao potrebbe dare spazio alle seconde linee per evitare fatiche ai titolari della finale, pur senza snaturare la squadra.

Qui Bologna

Il Bologna vuole mantenere vivo e possibilmente alimentare il sogno di bissare la storica qualificazione in Champions dello scorso campionato. Nei convocati rossoblù non figurano gli indisponibili Holm e Ndoye (oltre a Pedrola), che staff medico e tecnico non rischieranno nella speranza di recuperarli per la finale di Coppa Italia. Intanto a Casteldebole si valuta la possibilità di un turn over ragionato. Cambiaghi dovrebbe trovare spazio in attacco, sulla trequarti, con Fabbian alle spalle della punta e Orsolini, che potrebbe dare vita a una staffetta con Dominguez. Chi di sicuro a San Siro non ci sarà è Jens Odgaard, il giocatore reinventato trequartista attorno al quale ha disegnato il Bologna con il 4-2-3-1 che da ottobre (allora 13° in classifica) ha dato il via alla rimonta culminata con il quarto posto. Odgaard da due mesi convive con un problema nella zona tra inguine e addome e aarà risparmiato, al suo posto sulla trequarti Fabbian. Il dubbio principale riguarda Castro e Dallinga, con il tecnico che valuta se rilanciare o meno l'acciaccato Castro per fargli ritrovare minuti in vista della finale. Dubbio anche in mediana, con Pobega e Aebischer che potrebbero avere una chance al posto di Ferguson o Freuler, mentre in difesa Calabria spera in una maglia a destra e Lykogiannis a sinistra.

