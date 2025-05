Milan-Bologna, la notte della Coppa Italia 

Una finale un po' inattesa, tra due squadre che non alzano il trofeo da decenni, due abbondanti i rossoneri, cinque i rossoblù. Questo, ma anche molto altro, è Milan-Bologna di stasera all'Olimpico, gara che mette in palio un pass per l'Europa League e si incastona in un finale di campionato incandescente e, allo stesso modo, non preventivato. La squadra di Sergio Conceicao, soprattutto, e quella di Vincenzo Italiano sono in affanno nella caccia all'Europa via Serie A e la chance è per entrambi la chiave per assicurarsi almeno l'accesso al secondo torneo continentale. E faranno il massimo per centrare l'obiettivo. «Sarà un grande spettacolo sportivo. Mi dispiace non poterla vedere», ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accogliendo al Quirinale le due squadre al completo.

Qui Milan

Il tecnico rossonero è rinfrancato dalle ultime prestazioni della squadra, e in conferenza stampa ammette che c'è stata «un'evoluzione a livello individuale e collettivo», ma conosce anche le qualità di un Bologna che sarà «diverso da quella di qualche giorno fa», quando i rossoneri vinsero in rimonta a San Siro: «Dobbiamo essere concentrati al massimo, pronti a diversi scenari». Il portoghese non ha voluto, o saputo, dire se si affiderà in attacco ancora a Jovic o punterà su Gimenez, autore della doppietta vincente venerdì scorso, e probabilmente deciderà solo all'ultimo chi schierare, ma l'asso nella manica sarà ancora una volta Leao, assente venerdì. «Abbiamo una grande fame», ha detto chiaro e tondo Mike Maignan, il portiere dello scudetto che dopo la Supercoppa vorrebbe completare il tris di titoli con i rossoneri. Ma se una vittoria è vitale per il Milan - pur se non tale da salvare la stagione, la renderà un po' meno grigia, anche economicamente - e per Conceicao, che potrebbe così avere una piccola possibilità di conferma sulla panchina, lo sarà almeno altrettanto per il Bologna.

Qui Bologna

I felsinei non vincono la Coppa da 51 anni, ultimo loro titolo in assoluto. Italiano vuol fare un regalo ai trentamila che saranno all'Olimpico a tifare rossoblù, per riavvivare i fasti dello “squadrone che tremare il mondo fa”, ricordato anche dal Capo dello Stato. «I bolognesi miei coetanei o più giovani hanno sentito solo parlare di quei successi come un'età dell'oro quasi irripetibile», ha detto Italiano davanti a Mattarella, con la voglia di cambiare la storia. «C'è un entusiasmo incredibile tra i tifosi, ma bisognerà essere concentrati e spensierati al contempo, evitando gli errori - ha detto Italiano – noi cambieremo qualcosa rispetto a venerdì, ma ogni scelta dovrò valutarla bene per evitare errori. Castro non ha più dolore, ho disponibili Holm, Nodoje e anche Odgaard».

La coppa intanto è arrivata a Roma, a bordo di un Frecciarossa 1000 da Milano, accolta da alcuni grandi ex del calcio tra i quali Totti, Baggio, Donadoni e Vieri. Ha preceduto le decine di migliaia di spettatori che potranno assistere al match all'Olimpico, che sarà esaurito. Misure di sicurezza accurate, anche per la concomitanza con gli Internazionali di tennis. Un assist per Jannik Sinner, che è annunciato in tribuna a tifare Milan.

Probabili formazioni

Milan (3-4-3) : Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Gimenez, Leao. Allenatore: Sergio Conceiçao.

Bologna (4-2-3-1) : Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

