Milan, avanti così Empoli affondato 

Milan 3

Empoli 0

Milan (4-2-3-1) : Maignan; E. Royal, Gabbia (30’ Pavlovic), Thiaw, Hernández; Fofana (30’ st Loftus-Cheek), Reijnders; Musah (30’ st Chukwueze), Pulisic, Leão (39’ st Camarda); Morata (36’ st Abraham). Allenatore Fonseca.

Empoli (3-5-2) : Vásquez; Goglichidze (26’ Marianucci), Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin (21’ st Esposito), Henderson, Maleh, Pezzella (1’ st Cacace); Colombo (1’st Solbakken), Pellegri (30’ st Ekong). Allenatore D’Aversa.

Arbitro : Dionisi di L’Aquila.

Reti : pt 19’ Morata, 44’ Reijnders; st 24’ Reijnders.

Note : ammoniti Gabbia, Colombo, Musah, Henderson e Fonseca.

MIlano. Il Milan spegne i fischi della partita con la Juve e torna a vincere nella nebbia di San Siro battendo l'Empoli con una prova divertente e convincente. Potrebbe essere girata la stagione del Milan, un po' come in “girata” sono stati i gol del primo tempo di Morata e Reijnders che poi ha sigillato la vittoria con una doppietta nella ripresa. Morata torna titolare dopo l'esclusione per squalifica in Champions e segna un bel gol raccogliendo in area un tiro murato a Leao. Lo spagnolo impatta bene e sblocca con una girata sul primo palo. L'Empoli prova a rialzare la testa, si affaccia nelle zone di Maignan ma senza mai impensierirlo davvero. Ad un minuto dalla fine del primo tempo, infatti, è il Milan a segnare con Reijnders che si fa ispirare dal compagno di squadra e anche lui trova il gol in girata.

Ad inizio ripresa, Maleh dalla distanza colpisce la traversa, poi il Milan trova il 3-0 al 24' con la doppietta di Reijnders su contropiede ispirato da Fofana. Nell'ultimo quarto d’ora c'è spazio anche per i cambi, Leao esce ricevendo l'acclamazione convinta di San Siro. Non ha segnato ma ha dato il suo contributo e chi è subentrato ha provato comunque ad incidere. Solo note positive per Fonseca e da qui il Milan deve ripartire.

RIPRODUZIONE RISERVATA