Milan-Atalanta, in palio un posto nei piani alti 

L’Inter va a Bologna con la speranza di fare bottino pieno e consolidare il proprio secondo posto in classifica, pur a distanza siderale da un Napoli irraggiungibile per tutti. La sfida esterna dei nerazzurri al Dal’Ara è uno dei quattro incontri che si disputano oggi, al netto di anticipi e posticipi della serie A.

Meno di un’ora dopo il rientro negli spogliatoi di Bologna e Inter, sul proprio campo la Salernitana affronta il Monza in un incontro che, per i campani, richiederebbe una vittoria per restare a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione. I lombardi hanno otto punti in più in classifica rispetto ai padroni di casa e occupano l’undicesimo posto nella graduatoria della massima serie: una posizione che non consente di sognare ma, al contempo, non è nemmeno fonte di preoccupazione.

Poco più di un’ora dopo il termine della partita a Salerno, si scende in campo anche in Friuli dove un’Udinese decima in una zona della graduatoria estremamente affollata, è determinata ad avere la meglio su uno Spezia che deve stare molto attento per non essere risucchiato dal vortice della parte più bassa della classifica.

Calcio d’inizio alle 20,45 per la sfida tutta lombarda tra il Milan, quarta forza del campionato, contro l’Atalanta, che è due posizioni più giù con tre punti in meno in cascina. È una sfida decisiva, dunque, per restare nella zona che conta.

RIPRODUZIONE RISERVATA