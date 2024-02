Milan-Atalanta il clou, Inter senza Sommer 

Il quadro generale è chiaro: Inter in fuga scudetto anche per gli inciampi di Juve e Milan, che cominciano a sorvegliare con attenzione alle proprie spalle la corsa di Bologna e Atalanta e di altre cinque squadre che non mollano. In questa chiave il campo principale del fine settimana è San Siro (che continuerà ad essere la casa delle due milanesi, con un piano di ristrutturazione promesso dal sindaco Sala). Il Milan, che ha scoperto una pericolosa fragilità difensiva (sette gol subiti in due gare), riceve la solida Atalanta, che non ha risentito della lunga assenza in Coppa d'Africa del suo goleador Lookman. Ci sarà l'atteso ritorno dell'oggetto misterioso De Ketelaere che Gasperini ha fatto sbocciare mentre Il Milan, che continua a fare i conti con le assenze di Tomori e Kalulu, dovrà arginare gli avversari con attenzione a centrocampo per poi sfruttare gli spunti di Leao e Pulisic, e l'esperienza di Giroud. Per Pioli «l’Atalanta è fastidiosa come andare dal dentista», il suo Milan non può permettersi un altro passo falso dopo il ko col Monza.

Juve e Inter

Quasi un derby per la Juve: nel Frosinone di Di Francesco saranno infatti tre talenti prestati ai ciociari per maturare, Soulè, Kaio Jorge e Barrenechea.

L’Inter capolista sta realizzando una fuga che sa di scudetto, il suo allenatore Simone Inzaghi non farà certamente l’errore di sottovalutare l’impegno di questa sera a Lecce. Soprattutto a causa delle assenze: non ci sarà infatti il portiere Sommer (influenzato), che si aggiunge agli altri assenti Frattesi, Acerbi e Thuram.

