Milan, assalto al Genoa con Leao-Pulisic 

Massimiliano Allegri fa i conti. «La quota scudetto è 86-88 punti a seconda di come si chiuderà il girone di andata e si è alzata la quota Champions a 74». Il tecnico del Milan, alla vigilia della sfida contro il Genoa in programma oggi alle 20.45 a San Siro (partita «che va affrontata con molto rispetto anche perché loro hanno sempre segnato nelle ultime dieci partite») fissa l'asticella per il titolo e per il quarto posto. La Champions è sempre più difficile, marzo sarà - come ribadisce ancora Allegri - il mese spartiacque, ma per continuare a sognare in grande il Milan deve mantenere il ritmo.

«L'obiettivo chiaro devono essere i tre punti», sottolinea il tecnico e per vincere servono ovviamente i gol che siano di Leao («deve pensare a far gol, le punte vengono valutate su questo») o di Füllkrug («spero abbia la possibilità di segnare perché ci servono gol»). Dopo la vittoria sul Verona e sul Cagliari, il Milan va a caccia di conferme contro la squadra di De Rossi. Sarà la prima occasione in cui vedere in campo a San Siro la coppia Pulisic-Leao, sulla carta il miglior assetto offensivo dei rossoneri. «Hanno giocato 20 minuti insieme. Se tutto va bene», afferma l'allenatore rossonero, «dovrebbero essere i titolari. Non sono ancora al massimo della condizione. Pulisic ha questo flessore che ogni tanto gli dà fastidio, Leao l'adduttore. Rafael deve fare gol».

