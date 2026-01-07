VaiOnline
L’altra partita.
08 gennaio 2026 alle 00:24

Milan, assalto al Genoa con Leao-Pulisic 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Massimiliano Allegri fa i conti. «La quota scudetto è 86-88 punti a seconda di come si chiuderà il girone di andata e si è alzata la quota Champions a 74». Il tecnico del Milan, alla vigilia della sfida contro il Genoa in programma oggi alle 20.45 a San Siro (partita «che va affrontata con molto rispetto anche perché loro hanno sempre segnato nelle ultime dieci partite») fissa l'asticella per il titolo e per il quarto posto. La Champions è sempre più difficile, marzo sarà - come ribadisce ancora Allegri - il mese spartiacque, ma per continuare a sognare in grande il Milan deve mantenere il ritmo.

«L'obiettivo chiaro devono essere i tre punti», sottolinea il tecnico e per vincere servono ovviamente i gol che siano di Leao («deve pensare a far gol, le punte vengono valutate su questo») o di Füllkrug («spero abbia la possibilità di segnare perché ci servono gol»). Dopo la vittoria sul Verona e sul Cagliari, il Milan va a caccia di conferme contro la squadra di De Rossi. Sarà la prima occasione in cui vedere in campo a San Siro la coppia Pulisic-Leao, sulla carta il miglior assetto offensivo dei rossoneri. «Hanno giocato 20 minuti insieme. Se tutto va bene», afferma l'allenatore rossonero, «dovrebbero essere i titolari. Non sono ancora al massimo della condizione. Pulisic ha questo flessore che ogni tanto gli dà fastidio, Leao l'adduttore. Rafael deve fare gol».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Maltempo

Vento gelido dal nord, ecco l’inverno Nel weekend nuova perturbazione

Oggi temperature in salita, ma sono attese nuove nevicate 
Luca Mascia
Lotteria Italia

Jerzu può brindare al superfortunato da 1,5 milioni di euro

Nel borgo del vino caccia al vincitore «Un evento che strappa un sorriso» 
Roberto Secci
Il piano tra Nulvi e Ploaghe, la decisione del Consiglio di Stato

Super pale a Saccargia, il silenzio della Regione apre la strada al progetto

Ventisette torri alte 150 metri al posto di quelle attuali (più basse) 
E. Fr.
la strage di capodanno

L’Italia piange i cinque ragazzi

Ieri i funerali. Il papà di Chiara alla premier: «Niente omissioni» 
Bologna

L’assassino non doveva essere in Italia

Capotreno ucciso: a carico del 36enne croato un provvedimento di allontanamento 