Milan alle prese col dubbio allenatore 

Milano. Quanto può essere concentrata una squadra che ha già raggiunto l’unico obiettivo rimasto (la qualificazione in Champions) ed è alle prese con la delegittimazione del proprio allenatore? La speranza del Cagliari è che la risposta sia: poco. Ma giocare nella San Siro rossonera è sempre complicato per i rossoblù, dunque non ci si può attendere regali. La qual cosa non significa che, contando su stimoli certamente maggiori dei rivali, l’undici di Ranieri non possa uscire indenne dalla tana rossonera. Da dove intanto continuano a uscire voci sul possibile sostituto di Stefano Pioli, corteggiato a sua volta dal Napoli.

In prima fila ci sarebbe il portoghese Sergio Conceiçao, che ieri ha incontrato anche Villas Boas, presidente del Porto, pare per chiedere il via libera; ma è cominciato a circolare anche il nome di Paulo Fonseca, oggi al Lille, ex della Roma. Mentre è da escludere il colpo Conte, desiderio impossibile per stipendio e obiettivi (del tecnico). Così, mentre si dà per scontato che l’allenatore dell’ultimo scudetto non possa essere confermato, il club si guarda attorno.Intanto l’attuale condottiero deve pensare a quale formazione schierare contro il Cagliari, con una curva in aperta polemica. Tornano Calabria e Musah, in dubbio Maignan e Loftus Cheek. In attacco Giroud, un Leao sottotono, Pulisic e Chukwueze. A centrocampo Bennacer e Reijnders.

