Milan al fotofinish il parma piange 

Milan 3

Parma 2

Milan (4-3-3) : Maignan; Calabria (32' st Jovic), Gabbia, Pavlović, Hernández (1' st Bartesaghi); Musah, Fofana (12' st Chukwueze), Reijnders; Pulisic, Morata I(12' st Abraham), Leão (1' st Bennacer). In panchina Sportiello, Jiménez, Terracciano, Tomori, Zeroli, Camarda, Okafor. Allenatore Conceição.

Parma (4-2-3-1) : Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Hernani (25' st Haj), Sohm; Man (24' st Almqvist), Cancellieri (38' st Hainaut), Mihăilă (32' Løvik); Djurić (25' st Camara). In panchina Corvi, Moretta, Leoni, Trabucchi, Estévez, Keita, Plicco, Ondrejka. Allenatore Pecchia.

Arbitro : Abisso di Palermo.

Reti : nel pt 25' Cancellieri, 38 Pulisic (r), nel st 35' Delprato, 47' Reijnders, 50' Chukwueze.

Note : ammoniti Sohm, Pavlovic, Vogliacco, Fofana, Del Prato, Haj e Hainaut. Recupero: 1' e 6'. Angoli: 8 a 4 per il Milan.

Milano. Sergio Conceiçao in ginocchio con le braccia alzate al 3-2, travolto dalle emozioni, dalle tensioni che lo spingono a fine partita a correre in campo per cercare un duro confronto con Calabria, dal nervosismo di un ko scongiurato nel recupero: è l'immagine che meglio rappresenta la pazza sfida tra Milan e Parma. Costretti a rimontare per ben due volte, i rossoneri tornano a vincere in campionato, ma per il tecnico c'è tanto su cui riflettere: contro una squadra che lotta per la salvezza, il Milan avrebbe dovuto gestire meglio momenti, ritmo e occasioni. A far discutere sarà anche la lite a fine partita tra Conceiçao e Calabria. Probabilmente la reazione alla sostituzione non è stata ben digerita dal terzino, parole e atteggiamento che non sono piaciuti all'allenatore che a fine partita ha cercato il giocatore. Solo il blocco dei compagni ha evitato il duro faccia a faccia.

Ritmi bassi dei rossoneri in avvio di gara. E, al 25', Theo Hernandez scivola, sbaglia nella fase difensiva e Cancellieri sblocca la gara. Il pari arriva al 38’ con un calcio di rigore concesso per un fallo del portiere Suzuki su Pavlovic. Stesso schema nella ripresa. E, al 35’, passa il Parma: Maignan si immola su Camara ma la palla viene raccolta da Delprato che ribadisce in rete. Nel recupero ci pensa Reijnders concretizzando la verticalizzazione precisa di Musah. Sembra tutto fatto. Ma il pari non basta al Milan che, guidato dall'entusiasmo, trova al 95' il 3-2 in un'azione rocambolesca con un gol di ginocchio di Chukwueze. Un pazzo Milan che domenica affronterà ancora l'Inter, cercando la terza vittoria.

