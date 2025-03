Mikey Madison, la Cenerentola che ha battuto Demi Moore 

È stata la sorpresa della Notte degli Oscar 2025 perchè anche se negli ultimi giorni era salita nelle quotazioni, non era facile immaginare che una giovane attrice di 25 anni (i genitori sono due psicologi ebrei) battesse Demi Moore che tutti davano per vincente, superando anche Fernanda Torres, Karla Sofia Gascon e Cynthia Erivo. Invece proprio come nella favola che interpreta è stata la Cenerentola Mikey Madison ad alzare la statuetta, migliore attrice protagonista di “Anora” di Sean Baker, il film indie sbanca Oscar.

Madison è Ani, immigrata di origini russe, che si mantiene facendo la ballerina di lap dance di uno strip club di Manhattan, un lavoro che diventa occasionalmente di escort e che le serve per mantenersi in una casa modesta di periferia. Proprio nel night attira un ragazzo, Ivan, che poi si scoprirà essere il figlio di un oligarca russo. Sarà amore?

