Mihali al Budoni, la punta Darboe ritorna al Pirri 

In Serie D il Budoni si assicura il centrocampista Patrick Mihali, classe 2002, originario di Venezia, che approda in biancoblù dopo l’ultima stagione in Eccellenza con il Barisardo. Calciatore tecnico e duttile, già 26 presenze in D, ha indossato numerose maglie in carriera tra cui quelle di Chions, Vittorio Falmec e Mazara. Ora è pronto a mettersi a disposizione di mister Raffaele Cerbone. I galluresi hanno tesserato anche il portiere croato Fabio Slavica (2006), proveniente dal NK Zagora Unešić

In Eccellenza il Santa Teresa prende il bomber argentino Lucas Siamparelli (1997), la scorsa stagione al Mori Santo Stefano (Eccellenza in Alto Adige). Sempre in Italia ha indossato le maglie di PraiaTortora e Ardore mentre in Argentina quelle di CAI, Bella Vista, Cruz del Sur, San Miguel, Huracan, Sol de Mayo e Gutierrez. Arriva anche Gaye Traore, terzino destro francese classe 2006, pronto a portare energia e determinazione alla squadra.

L’Ossese punta sul futuro inserendo in rosa tre giovanissimi: Alessandro Mura (classe 2007), reduce da 25 gol con la Juniores del Latte Dolce, l’omonimo Alessandro Mura (classe 2008), a segno 18 volte nel campionato Allievi, e il difensore Michele Murru, anch’egli classe 2008, cresciuto tra l’Academy Cagliari e Alghero Calcio.

In Promozione l’Alghero accoglie Felipe Rocuzzo: argentino cresciuto nel Gimnasia La Plata, ha giocato con Nuorese, Afragolese e Tempio portando esperienza e leadership. La Villacidrese si rinforza con Andrea Laconi, difensore del 2001 con un solido curriculum tra Serie D ed Eccellenza, e conferma Matteo Saias per un’altra stagione.

Il Pirri riabbraccia Buba Darboe, attaccante gambiano classe 2001 e miglior marcatore della storia del club con 42 reti. Dopo l’esperienza all’Arborea (16 gol in 21 gare), la punta torna dove tutto è cominciato con l’obiettivo di scrivere nuove pagine di successi.

In Prima categoria dietrofront del presidente Pierluigi Mannoni, che resta al comando dell’Atletico Sorso. Stefano Pinna è il nuovo allenatore dell’Ittiri. In Seconda categoria il Seulo riparte dalla velocità di Lodovico Ghiani, instancabile esterno.

