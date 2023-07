«Migrazione disumana» 

«Preferisco che questa migrazione venga definita disumana, non irregolare». Lo ha detto il presidente tunisino Kais Saied al Consiglio di sicurezza nazionale sulla questione della migrazione irregolare, come emerge in un video pubblicato dalla stessa presidenza. «Sono consapevole di ciò che sto sostenendo - ha proseguito Saied - molti sono i casi di migrazione e questa non è la sua solita forma, ma una vera e propria deportazione. Il tutto è gestito da reti criminali che praticano la tratta di esseri umani e il traffico di organi».