Migranti via dall’Italia: 13,5 milioni per la nave  

Roma. Potrebbe costare 150mila euro al giorno il noleggio di una nave per il trasporto dei migranti dal Mar Mediterraneo fino al porto di Shengjin, in Albania. Il Governo Meloni ha infatti fissato a 13,5 milioni di euro il tetto massimo di spesa per questo servizio, dopo una «consultazione preliminare del mercato» lanciata il 30 maggio dal Viminale per attuare il protocollo fra Roma e Tirana.

Il costo è relativo a un contratto di tre mesi, dal 15 settembre al 15 dicembre. Nelle specifiche tecniche, il punto di prelievo dei migranti indicato ipotizzato «a circa 15/20 miglia nautiche a sud-sud/ovest dall'isola di Lampedusa». Nelle offerte acquisite è incluso il trasferimento dal campo di accoglienza a Shengjin a quello di trattenimento, a Gjader, venti chilometri nell'entroterra albanese. In quei due siti, domani è attesa la premier per un sopralluogo con l'omologo albanese Edi Rama. La missione cadrà nella Settimana della cultura italiana in corso a Tirana e a ridosso delle Europee. Le opposizioni da giorni parlano di «bluff elettorale da 800 milioni di euro». Obiezioni a cui Meloni ha più volte risposto sostenendo che il progetto è «strategico» e «sta facendo scuola in Europa».

RIPRODUZIONE RISERVATA