«Migranti, una struttura per la seconda accoglienza» 

Una struttura per la seconda accoglienza, quella fase che segue le prime operazioni di soccorso e identificazione di rifugiati e richiedenti asilo, da realizzare in città per garantire una vera integrazione dei migranti in condizioni di vulnerabilità. È un'ipotesi concreta al vaglio del Comune di Cagliari e dell'assessorato regionale al Lavoro.

Ad annunciarlo è stata Anna Puddu, assessora comunale alle Politiche sociali, a margine della presentazione di ieri, alla Mediateca del Mediterraneo, del Dossier Statistico Immigrazione 2025, curato dal Centro Studi e Ricerche Idos. «Ci sono tanti cittadini ben inseriti nei territori, che contribuiscono allo sviluppo locale», le sue parole. «L'amministrazione si sta occupando anche di coloro che sono in situazione di invisibilità, analizzando le criticità e ipotizzando, in collaborazione con la Regione, di aprire uno stabile dedicato all’emergenza abitativa, con percorsi individuali che diano opportunità di formazione, di inserimento lavorativo e quindi di integrazione reale».

I dati

Immigrazione che in ogni caso «non rappresenta un fenomeno emergenziale, ma strutturale». A testimoniarlo sono i dati stessi (relativi al 2024) contenuti all’interno del dossier. La Sardegna ospita appena l’1% degli stranieri residenti in Italia, con un’incidenza rispetto al totale della popolazione isolana del 3,5%. Complessivamente, il numero dei nati all’estero è cresciuto di circa 3300 unità rispetto al 2023, superando quota 55 mila persone, distribuite equamente tra donne e uomini.

La mappa

La comunità più numerosa si conferma quella romena, oltre un quinto del totale, seguita da quella senegalese, marocchina e cinese. I residenti stranieri si concentrano prevalentemente nel Sassarese (41%) e nel Cagliaritano (30%), mentre la provincia con i valori più bassi è quella di Oristano (6%). Sul fronte dell’immigrazione irregolare, svariate centinaia di giovani senza documenti arrivano ogni anno dalle coste dell’Algeria. In leggero calo il numero di occupati non autoctoni: nel 2024 sono stati circa 26 mila, oltre la metà lavoratrici impiegate come assistenti familiari, addette alle pulizie e cameriere. Oltre 10 mila le imprese condotte da cittadini nati all’estero, guidate soprattutto da uomini senegalesi, marocchini, cinesi, pakistani e romeni.

L’analisi

«Gli immigrati sono il primo target a cadere nella rete dello sfruttamento lavorativo», ha messo in guardia Giorgio Biddau, direttore del servizio Cooperazione, Terzo settore e Politiche di inclusione della Regione, ricordando che «stiamo creando l’osservatorio regionale contro lo sfruttamento lavorativo, per fare prevenzione ma anche emersione».

Continua crescere la presenza di studenti stranieri. «Un dato importantissimo: nell’ultimo decennio il numero di iscritti nelle scuole sarde è diminuito del 17,1%, di pari passo il numero di studenti stranieri è cresciuto del 17,5%. Non possiamo pensare al futuro delle nostre scuole senza i ragazzi che vengono da altre parti del mondo», sottolinea Raffaele Callia, della redazione regionale del dossier. «Questo aspetto mostra il calo demografico che stiamo vivendo e ci dice che l’integrazione si gioca a partire dai banchi. Abbiamo bisogno di ripensare a un futuro in cui ognuno faccia la propria parte e cresca un clima di maggiore fiducia, senza negare alcuni episodi incresciosi che però non rappresentano il tutto».

