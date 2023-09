Migranti, tregua Italia-Francia 

Cercare una «soluzione europea» alla questione migratoria. Un obiettivo «condiviso» che va ora tradotto in pratica. Perché l’emergenza coinvolge tutti i paesi dell’Ue, tutti alle prese allo stesso tempo anche con la cavalcata verso le europee. Giorgia Meloni punta sull’inedito asse con Emmanuel Macron, che incontra per la prima volta a Palazzo Chigi dopo che lo scorso anno stava per aprire quello scontro violento sui migranti che ha caratterizzato i primi mesi del suo governo.

«Invasione»

Ora, mentre torna il sereno con Parigi, le tensioni si sono accese con Berlino, sotto attacco da parte della Lega. «Ottant’anni fa il governo tedesco decise di invadere gli stati con l’esercito», ora «finanziano l’invasione dei clandestini», cannoneggia il vicesegretario leghista Andrea Crippa mentre è ancora in corso il faccia a faccia, senza delegazioni, tra Meloni e Macron. La Germania non replica. L’Italia «non può essere scelta da tutto il resto dell’Europa come luogo in cui portare tutti i migranti», dice con più sobrietà il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che domani sarà a colloquio con la sua omologa tedesca Annalena Baerbock. Nel frattempo, Meloni cerca di portare sul suo terreno Macron, mettendo da parte le frizioni su Ventimiglia. Dopo la telefonata di un paio di settimane fa, parteciperanno venerdì a Malta al vertice dei paesi Ue del Mediterraneo, con l’idea di rafforzare una posizione comune in vista del vertice informale di Granada di inizio ottobre. Quello che era il nemico numero uno si sta trasformando, già da qualche tempo, nell’alleato principale per portare avanti i progetti italiani a Bruxelles. La difesa dei confini esterni come esercizio principale, lasciando perdere la questione dei ricollocamenti secondari che non sono, va ripetendo da settimane la premier, il cuore del problema. Ma per fermare le partenze serve una azione di pattugliamento e deterrenza nel Mediterraneo, con l’accordo dei Paesi nordafricani. E di aiuto allo sviluppo, a partire dalla formazione, nei paesi di partenza e di transito. Concentrandosi sull’Africa mediterranea e subsahariana. Dando supporto economico ai Paesi che si impegnano a fermare le migrazioni illegali, sulla falsariga di quanto fatto con la Tunisia. Una posizione invisa a Berlino che - voce non isolata a Bruxelles - vorrebbe più garanzie da parte tunisina.

