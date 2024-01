Migranti “trattenuti”, la Procura generale promuove il Governo 

Trattenimenti «legittimi e conformi alla legge» per i migranti provenienti da Paesi sicuri. Ma sulla «garanzia finanziaria» serve un intervento della Corte di giustizia europea. È la posizione della Procura generale di Cassazione espressa davanti alle Sezioni Unite civili, chiamate a vagliare dieci ricorsi del ministero dell’Interno contro le ordinanze dei provvedimenti dei giudici catanesi Iolanda Apostolico e Rosario Cuprì che non hanno convalidato i trattenimenti di alcuni migranti tunisini a Pozzallo.

Dal Pg arriva dunque un assist al governo, anche se per avere un’indicazione certa bisognerà attendere la decisione delle Sezioni Unite, che arriverà tra alcune settimane. Solo a quel punto, e in caso di verdetto favorevole, riprenderanno i trasferimenti sospesi.

Secondo l’avvocato generale Renato Finocchi Ghersi e la sostituta Pg Luisa De Renzis, la «procedura accelerata» adottata dalla polizia è stata applicata «legittimamente e in modo conforme alla legge». D’altronde «la situazione di emergenza a Lampedusa» e «l’elevato numero delle domande di protezione internazionale» rendono «difficilmente gestibile la trattazione della domanda nel luogo di arrivo». E le circostanze impedivano «ogni possibile accertamento e trattazione della procedura nella stessa zona di arrivo». Secondo la Procura generale quindi non si sono illegittimità perché «si era comunque al cospetto di una delle condizioni (provenienza da un Paese di origine sicuro) e, del pari, si era in presenza di una delle ipotesi di procedura accelerata consentite». Su un altro aspetto del decreto Cutro va invece investita la Corte Ue: la garanzia finanziaria di 5mila euro che un richiedente asilo deve versare per evitare di essere trattenuto in un centro alla frontiera in attesa dell’esito della sua domanda di protezione.

