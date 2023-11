Migranti stipati nella locanda abusiva 

Stanze da letto minuscole piene di letti a castello. Una cucina e tavolini per il pranzo, con spazi ridotti e condizioni igieniche al limite. Così una coppia di bengalesi, secondo le accuse della Squadra Mobile, aveva trasformato il loro appartamento in un b&b senza alcuna autorizzazione dando ospitalità a ben 21 connazionali con una disponibilità complessiva di 35 posti letto. Tra loro c’era chi aveva regolare permesso di soggiorno o era richiedente asilo, ma quattro giovani stranieri non avevano alcuna documentazione per poter restare sul territorio nazionale. Così i due bengalesi, un uomo di 40 anni e una donna di 37, sono stati denunciati per favoreggiamento alla permanenza illegale di cittadini stranieri e per omessa dichiarazione di ospitalità. È stato chiesto il sequestro dell’appartamento ma prima bisognerà trovare una sistemazione alternativa per gli ospiti.

Il prezzo

Il blitz dei poliziotti della sezione Criminalità diffusa e straniera della Squadra Mobile, coordinati da Veronica Madau, è scattato dopo alcuni accertamenti su una casa in via Malta, a due passi da piazza del Carmine. Alcune segnalazioni evidenziavano la presenza di molte persone in un solo appartamento. Il tutto dietro il pagamento di un vero e proprio affitto ma senza averne alcun titolo. Così gli agenti hanno fatto irruzione nella casa da 150 metri quadri, identificando la coppia proprietaria dell’abitazione e altri 21 ospiti, tutti di nazionalità bengalese. Per dormire pagavano, questa la ricostruzione degli investigatori, 100 euro a testa mentre per poter avere anche il vitto la cifra saliva a 300 euro.

Le stanze

Nelle tre stanze le condizioni di vita per gli ospiti erano al limite. Cinque letti a castello, uno attaccato all’altro, con gli indumenti poggiati sul materasso. Spazi ridotti con inevitabili conseguenze negative sulla situazione igienica. Al momento dell’arrivo degli agenti, le persone presenti – oltre ai proprietari della casa – erano 21. Ma probabilmente gli ospiti erano di più. Due i servizi igienici a disposizione per tutti e spazi comuni ovviamente insufficienti: una cucina non molto spaziosa e una serie di tavolini dove poter mangiare, quasi certamente a turno.

I conti

Un’attività, illegale, ben avviata come emerso dalle indagini dei poliziotti della Squadra Mobile che hanno sequestrato nella camera da letto dei coniugi, un quaderno e dei fogli nei quali erano riportati tutti i resoconti dei pagamenti effettuati dagli ospiti dell’appartamento. Recuperati anche 3.000 euro in contanti: soldi, secondo le accuse, incassati dalla coppia, come quote affitto, in modo del tutto illegale. I due bengalesi, difesi dall’avvocata Geltrude Carroni, ora si dovranno difendere dalle accuse di favoreggiamento alla permanenza illegale di cittadini stranieri (vista la presenza di stranieri senza permesso di soggiorno) e per l’omessa comunicazione all’autorità della dichiarazione di ospitalità.

