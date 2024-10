Migranti soccorsi tra Sardegna e isole Baleari  

Tre giovani trovati su un barchino alla deriva in acque francesi situate tra la Sardegna e Minorca, a 100 miglia nautiche da Palma di Maiorca, sono stati soccorsi dal servizio di salvataggio marittimo iberico: lo riferisce la prefettura delle Baleari. Secondo la stessa fonte, i tre superstiti (un 21enne e due 15enni) avrebbero raccontato di essere salpati circa 20 giorni fa dall’Algeria per raggiungere l’Europa e che diversi loro compagni di viaggio sono morti in mare durante la traversata. Ricerche di possibili dispersi condotte da un aereo di soccorso francese non hanno però sinora avuto esito. I tre sopravvissuti sono stati inizialmente avvistati da una barca a vela battente bandiera francese: una volta fatti salire a bordo, è stato chiamato il servizio di salvataggio marittimo transalpino, che a sua volta ha chiesto l’intervento delle autorità spagnole. Tutti e tre sono stati trasportati in elisoccorso presso un ospedale di Maiorca.

