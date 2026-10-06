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07 ottobre 2026 alle 00:53

Migranti soccorsi negli scogli in una località impervia 

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Ancora smarchi nel Sulcis: arrivi a Teulada, a Porto Pino e a Sant’Antioco dove un gruppo di migranti è stato messo in salvo dopo essere approdato in una zona impervia dell’isola di Sant’Antioco nella zona di Capo Sperone. Due di loro, con non poca difficoltà, sono riusciti a scalare la parete rocciosa e raggiungere la piana e, dopo aver trovato due turisti, hanno lanciato l’allarme.

Dalla centrale operativa si è messa in moto una imponente macchina dei soccorsi. Da terra sono arrivati i vigili del fuoco di Carbonia e il personale 118 del Soccorso Calasetta che per via della strada impervia hanno dovuto lasciare il mezzo a distanza. Mentre via mare hanno operato la Guardia di finanza e la Guardia costiera che, grazie alla collaborazione dei vigili del fuoco e l’utilizzo dell’U-Safe, un dispositivo telecomandato che ha portato a terra una zattera gonfiabile per il recupero dei migranti. Sul posto anche gli agenti del commissariato di Carbonia che hanno seguito le operazioni da sopra il costone e poi accompagnato al Porto commerciale i due migranti che erano risaliti in autonomia. Mentre gli altri 12 sono arrivati con motovedetta Cp812. All’arrivo hanno dichiarato di essere stati lasciati all’alba da un presunto scafista che poi si è allontanato con la piccola imbarcazione, ma a terra erano presenti alcuni bidoni di carburante. Intanto sempre nella notte di lunedì altri 24 persone sono sbarcate nell’area di Teualda in due diversi sbarchi, di cui uno nel porto commerciale e nel pomeriggio uno a approdato a Porto Pino.

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