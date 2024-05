Migranti soccorsi, la nave torna in porto  

Il pattugliatore Aringhieri della Guardia Costiera di Cagliari è tornato a casa dopo aver partecipato all’operazione “Indalo 2024” dell’Agenzia Europea Frontex, coordinata dalla Guardia Civil Spagnola per le operazioni di salvataggio dei migranti.

La nave, con un equipaggio di dieci persone, si è distinta nelle acque spagnole in un duplice intervento di soccorso a due imbarcazioni, di cui una in estremo pericolo di affondamento, riuscendo a salvare 25 migranti di nazionalità algerina. In un’altra attività ha individuato una barca sospetta, in stato di abbandono, ormeggiata sotto costa e usata per scopi di immigrazione clandestina, recuperata e consegnata alla Guardia Civil spagnola.

La missione si è conclusa con 246 ore di navigazione e 2.186 miglia nautiche di acque nazionali spagnole sorvegliate, ricevendo il plauso dell’Agenzia Frontex e della Guardia Civil. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA