«Migranti, situazione esplosiva» 

Non è in atto alcuno scontro istituzionale con la magistratura, ho solo contestato una sentenza. Giorgia Meloni stava per lasciare Torino (dove è stata anche contestata da un gruppo di giovani poi fermato dalla polizia) quando i giornalisti le chiedono dei rapporti tra governo e magistratura dopo le sue critiche alla sentenza del giudice di Catania Iolanda Apostolico. La premier torna indietro per un chiarimento, necessario vista la fibrillazione che sale tra le toghe e che potrebbe investire anche il Quirinale. «Nessuno scontro - ripete - semplicemente la magistratura è libera di disapplicare una legge del governo e il governo è libero di dire che non è d'accordo. Quindi dico quello che penso, perché ognuno ha autonomia di pensiero e io ho la mia. Riguarda una sentenza specifica».

Il tema

Che il tema degli sbarchi sia al centro dell'agenda di governo è chiaro da giorni e ieri, decimo anniversario della strage di Lampedusa che fece 368 vittime in mare, Giorgia Meloni definisce la situazione «esplosiva» e ribadisce la linea: «Da allora troppe tragedie si sono ripetute per raggiungere le coste d'Europa ed è nostro preciso dovere porre fine a questa continua strage, anche bloccando la partenza delle imbarcazioni di fortuna».

La contestazione

«Meloni a Torino non sei la benvenuta» è lo striscione portato da un gruppo di giovani davanti a Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche dell'università, dove si sono radunati gli attivisti del centro sociale Askatasuna, dei collettivi studenteschi contro il caro affitti, di Cambiare Rotta, del movimento No Tav e di Potere al popolo. il corteo poi è stato bloccato dalle forze dell’ordine. Cariche in più punti del centro città, lanci di uova e diversi feriti: è il bilancio della mattinata di protesta.

La premier non si è risparmiata al Festival delle Regioni, affrontando diversi argomenti. Anche quello, caldissimo, della crisi della Sanità pubblica che tanto sta a cuore ai governatori che si erano riuniti al teatro Carignano - blindatissima la piazza a causa del corteo che cercava di arrivarci - per sapere se nella legge di Bilancio sarebbero uscite risorse per lenire le ferite del settore.

Ma dal governo è arrivata una mezza doccia fredda: «Un sistema sanitario efficace è l'obiettivo di tutti», ma è «miope» concentrare la discussione «tutta sulle risorse».Anzi, serve «un approccio più profondo», con una riflessione «anche su come le risorse vengono spese. Non basta necessariamente spendere di più se poi le risorse vengono spese in modo inefficiente».

Parole che probabilmente non saranno piaciute - al contrario di quelle del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che auspicava «risorse adeguate» al settore - agli enti locali, e neppure all’opposizione: «Dire che la sanità è una priorità ma che l'impegno non si misura sui soldi messi a disposizione è la beffa dopo il danno », dice la segretaria del Pd Elly Schlein.

