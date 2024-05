«Migranti, si moltiplicano gli sbarchi nel Sulcis» 

Due sbarchi di migranti, ventisei persone tra cui una donna e un minore, nelle coste del Sulcis nell’ultimo weekend. È ufficialmente iniziata la stagione degli arrivi di chi ha scelto la rotta del Sud Ovest della Sardegna come prima meta dei viaggi lontani da un futuro troppo difficile da affrontare nella patria d’origine. Una rotta che porta con sè tutti i rischi di un viaggio fatto con mezzi di fortuna ma anche l’incognita dell’arrivo in un luogo del tutto inadeguato per la loro permanenza, dove non ci sono strutture preposte all’accoglienza ma soltanto una rete organizzata per spostare i gruppi in arrivo, se vengono intercettati prima che facciano perdere le loro tracce, verso il centro migranti di Monastir.

Impreparati

«Noi Comuni non partecipiamo in alcun modo, se non con il supporto della Protezione civile locale, alla gestione dell’emergenza che spesso coinvolge i nostri territori -, conferma il sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci nel cui territorio, precisamente nella spiaggetta di Turri, domenica mattina sono sbarcati sedici algerini – non esistono strutture per l’accoglienza se non quella di base nel porto. In passato ci è stato chiesto di indicare eventuali edifici che potrebbero essere utilizzati come centro di accoglienza ma non ce ne sono». Domenica sono stati i diportisti ad allertare le forze dell’ordine e a Turri sono arrivati gli agenti della compagnia barracellare di Sant’Antioco, gli agenti del commissariato di Carbonia e il personale di Frontex: «Questo è l’unico sistema con il quale si interviene nel Sulcis – conferma il comandante della Capitaneria di Sant’Antioco Fabio Vaccaro – ed è il consiglio che ci sentiamo di dare a tutti i cittadini che dovessero incrociare un gruppo di migranti sia a terra sia in mare. Il giusto modo per garantire la sicurezza di tutti è allertare le forze dell’ordine e non fare altre azioni». Uno dei rischi in mare, ad esempio, è che accostando ai barchini si incappi anche negli scafisti che potrebbero cercare di fuggire impadronendosi dell’imbarcazione privata. A terra (come in mare de resto), invece, un contatto potrebbe essere foriero di problemi anche sanitari perché non si sa da dove provenga il migrante: «È bene seguire queste regole basilari – dice il vicesindaco di Calasetta Roberto Sinzu - perché noi amministratori non abbiamo alcun sistema di intervento da porre in atto in casi di emergenza. Non veniamo nemmeno informati degli sbarchi».

In spiaggia

Se ne accorge invece chi lavora nelle spiagge che spesso vede arrivare i barchini tra i turisti: «È capitato moltissime volte e i relitti dei barchini ancora in spiaggia lo raccontano – dice Luciano La Mantia, imprenditore che lavora nella seconda spiaggia di Porto Pino – se gli sbarchi avvengono la notte non ce ne accorgiamo (come nella notte tra sabato e domenica scorsi quando un gruppo di algerini è sbarcato nell’arenile del Comune di Sant’Anna Arresi poco dopo la mezzanotte) ma durante il giorno siamo i primi a notarli e a dare l’allarme. Fino a oggi non ci sono stati disordini ma lavorare alla prevenzione degli sbarchi è fondamentale per scongiurarlo». Ne è convinto anche Giovanni Marco Uccheddu imprenditore balneare da una vita: «Noi ci limitiamo a dare l’allarme e al gesto di civilità di fornire acqua e cibo se ci accorgiamo che le persone sono in difficoltà prima dell'arrivo delle forze dell’ordine – spiega – ma è chiaro che le situazione potrebbero sfuggire di mano anche perché non si sa come i bagnanti e i turisti in genere, anche oltre gli stabilimenti, possano reagire. Davvero ci auguriamo che possa essere trovata una soluzione».

