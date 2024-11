Migranti, sì della Camera al decreto flussi 

Via libera della Camera al decreto flussi, un provvedimento dal perimetro molto ampio che passa all’esame del Senato dal 3 al 5 dicembre. Quando dovrebbe essere approvato con la fiducia, come nel caso di Montecitorio. Nel dl sono confluiti, sotto forma di emendamenti, l’elenco dei Paesi sicuri d’origine (tra cui Bangladesh, Egitto e Marocco) ed altre proposte normative che hanno destato un vespaio di polemiche da parte dell’opposizione. Tra queste, il trasferimento delle competenze dei trattenimenti dei migranti alle Corti d’Appello, «l’emendamento Musk» come lo ha etichettato il centrosinistra. Si stabilisce che per i «procedimenti» di «convalida» del «trattenimento» o di «proroga del trattenimento» del migrante che richiede la «protezione internazionale» sia competente la Corte d’Appello in composizione monocratica. E non più la sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale alla quale resta invece la competenza per le controversie «aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti». Ma, grazie ad un aggiustamento in corsa, le Corti di Appello avranno un mese di tempo in più per organizzarsi. Ancora. Si prevede che i contratti pubblici per la cessione di mezzi e materiali a paesi terzi, fatti per rafforzare il controllo delle frontiere e dei flussi migratori, e per le attività di ricerca e soccorso in mare siano secretati.

