«Migranti, servono atti concreti»  

Certo, il tutto è condito con continue pressioni su Bruxelles affinché la più volte declamata solidarietà europea si trasformi anch'essa in azioni concrete e ben finanziate. Non a caso la Commissione europea ha fatto sapere che la lettera inviata dalla premier Giorgia Meloni sulla necessità di agire in maniera concordata con la Ue sul dossier migranti viene esaminata con attenzione. E che a breve arriverà a Roma una risposta su come velocizzare il Patto sulla migrazione.

Maggiore accoglienza per gli immigrati regolari e guerra aperta ai trafficanti, la linea da affrontare nella riunione. Da Palazzo Chigi si spiega che il Governo sarà presente al completo e che è allo studio anche un gesto simbolico. Ma si assicura anche che il Consiglio dei ministri varerà misure concrete, e che sarà solo l'inizio di un percorso. Come conferma il ministro degli Esteri Antonio Tajani, spiegando che si deve «favorire l'immigrazione regolare. Possiamo portare - ha garantito - decine di migliaia di immigrati regolari in Italia, formati nei loro Paesi, perché le nostre aziende ne hanno bisogno».

Non solo: il capo dello Stato ha anche spiegato con chiarezza che se intere famiglie lasciano «con dolore» il loro Paese, i motivi ci sono. Una presa di posizione netta che non lascia indifferente l'esecutivo che, con una mossa, giudicata propagandistica dall'opposizione, sceglie di convocare un Consiglio dei ministri sul tema proprio nei locali del comune di Cutro.

«Il cordoglio si traduca in scelte concrete, operative, da parte di tutti, dell'Italia e dell'Unione europea, perché questa è la risposta vera» da dare dopo la tragedia dei migranti a Cutro. Ora basta parole, sembra dire il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dall'università della Basilicata, dove con poche efficaci frasi ha chiesto concretezza al Governo e un segno di vita all'Europa.

Le strategie

La Commissione Ue ha anche ribadito che in ogni caso le vite in mare vanno salvate e su questo sembra concordare anche il capo dello Stato. Dall'università di Potenza ha infatti sottolineato quanto la tragedia di Cutro abbia «coinvolto e commosso» gli italiani. Anche perché, ha aggiunto, ne sono stati coinvolti anche molti profughi afgani, cioè gente che fuggiva da uno dei regimi più oscurantisti del pianeta. «I profughi ci hanno fatto tornare in mente quanto il nostro Paese ha fatto due anni fa, con la presa del potere dei talebani, per portare in Italia tutti i cittadini che hanno collaborato. Nessuno è stato lasciato, tutti sono stati accolti in Italia. Ci tornano in mente - argomenta il presidente - le scene dei cittadini che all'aeroporto di Kabul imploravano un passaggio e ci fanno comprendere perché intere famiglie cercano di lasciare la loro terra per cercare un futuro altrove».

Il nodo politico

Su questa minore o maggiore empatia si gioca la partita politica e sembra evidente che la premier, pur negando dissidi interni con i ministri Salvini e Piantedosi, voglia percorrere una strada di maggiore attenzione e comprensione sul tema. Nessun dubbio sul fatto che non ci sia stata alcuna pecca da parte dell'esecutivo nella gestione della vicenda, anche se alcuni punti devono essere chiariti fino in fondo, in attesa dell'inchiesta aperta dalla magistratura. E non è detto che tutti questi particolari non vengano approfonditi con Salvini e Piantedosi.

Intanto, c'è la convocazione del Consiglio dei ministri a Cutro: un tentativo di cogliere il pensiero profondo di Mattarella, che anche ieri ha cercato di spiegare quanto sia sterile pensare di chiudere in recinti nazionali il senso profondo di parole come libertà e diritti: «La libertà – ha detto – non è effettiva se non è appannaggio di tutti, in un mondo che è sempre più una comunità. La libertà e i diritti non sono divisibili».

