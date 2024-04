«Migranti sempre più discriminati» 

Roma . Migranti sempre pù «discriminati», vittime in Italia «di una politica restrittiva, dissuasiva e punitiva delle partenze, culminata nell’accordo per la deportazione in Albania». Rifugiati per i quali è «al tramonto» il diritto di asilo. Nel mezzo, un numero di morti sulle rotte della speranza mai così alto: 8.541 le persone che hanno perso la vita in tutto il mondo nel corso del 2023, anno con più morti in assoluto, 3.105 le persone morte e disperse nel Mediterraneo. È il quadro del Rapporto annuale del Centro Astalli, il servizio dei Gesuiti ai rifugiati, presentato ieri nella curia generalizia. «Le risposte politiche a queste tragedie», evidenzia il Rapporto, «hanno visto l’inasprimento del contrasto all’attività delle navi umanitarie, la realizzazione di accordi economici per dissuadere gli arrivi, aumentare i rimpatri e cooperare con regimi antidemocratici; l’emanazione di regole di accesso più rigide per i richiedenti asilo in Europa, compresi i minori, mettendo una seria ipoteca sul rispetto dei diritti di persone già duramente provate da persecuzioni e violenze subite nei Paesi di origine e in quelli di transito». Intanto il cadavere di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto ieri sulla spiaggia di Rodia, a Messina. Il terzo corpo ritrovato, a partire da domenica.

