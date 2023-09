Migranti, scontro giudici-Governo 

Tre migranti tunisini escono dal centro per il rimpatrio di Pozzallo su decisione del tribunale di Catania, che solleva dubbi nei confronti delle recenti misure del Governo. A essere messo in discussione è il trattenimento dei richiedenti asilo provenienti dai cosiddetti Paesi sicuri, che sono in attesa dell'esito della procedura di frontiera accelerata, e la relativa cauzione di cinquemila euro per rimanere in libertà: secondo il giudice è illegittima e confligge con la normativa dell'Unione europea oltre a non essere in linea con i principi costituzionali.

È quanto basta per innescare uno scontro e rinnovare polemiche tra esponenti della maggioranza di governo e la magistratura. E il Viminale ha già annunciato un ricorso.

La riforma

Il ministro Matteo Salvini, riportando su X le motivazioni addotte dal giudice, conclude che «serve una profonda riforma della giustizia», mentre la deputata di Fratelli d'Italia Sara Kelany, responsabile del dipartimento immigrazione del partito, bolla come «decisioni politiche e ideologiche» le mancate convalide di trattenimento. «Spiace dover constatare come ancora una volta si pieghi il diritto all'ideologia», aggiunge. Ma il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia, al contrario sottolinea: «Noi non partecipiamo all'indirizzo politico e governativo, facciamo giurisdizione. È fisiologico che ci possano essere provvedimenti dei giudici che vanno contro alcuni progetti e programmi di governo. E questo non deve essere vissuto come una interferenza, questa è la democrazia».

La difesa

A difendere il provvedimento del giudice etneo l'opposizione, con i Radicali («ha fermato l'escalation razzista»), il leader di Si Fratoianni (il governo è contro la legge), il deputato del Pd Mauri («una decisione solida»), il parlamentare di M5S Colucci e il deputato di Avs Bonelli.

La decisione del magistrato Iolanda Apostolico, è arrivata appena cinque giorni dopo l'inaugurazione della stessa struttura a Pozzallo, una parte della quale - circa ottanta posti - è destinata proprio ad ospitare le persone sottoposte alla procedura di frontiera accelerata. Sarebbe il primo centro destinato a questo tipo di misure che in genere, nei casi di migranti provenienti da Paesi ritenuti sicuri con i quali non vi siano specifici accordi, preludono ad un rimpatrio.

