Migranti, scontro con Berlino 

La Germania si appresta a finanziare le ong che si occupano di migranti in Italia, sia nell'accoglienza che nei salvataggi in mare. Un annuncio che ha suscitato irritazione a Roma, tra lo "stupore" di Palazzo Chigi, che chiede chiarimenti «su una grave anomalia», e l'indignazione del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che invita Berlino a essere «generosa» sul proprio territorio. Ancora ieri il governo tedesco ha ribadito di non voler più accogliere richiedenti asilo dall’Italia.

L’aiuto

«Le richieste di finanziamento sono state «diverse» e in due casi sono state accettate per una cifra «compresa tra 400.000 e 800.000 euro», ha riferito un portavoce del ministero degli Esteri guidato dalla Verde Annalena Baerbock. «L'erogazione dei fondi è imminente». Destinatari sono la Comunità di Sant'Egidio, che ha fatto sapere di aver da poco «firmato un nuovo accordo» con lo Stato tedesco «per i progetti di accoglienza e integrazione dei migranti già arrivati in territorio italiano». Mentre per i salvataggi in mare la Sos Humanity, cui fanno capo navi che da anni solcano le acque del Mediterraneo centrale per soccorrere i barconi in pericolo, e che come le altre ong viene accusata dal governo italiano di fare il gioco dei trafficanti e di rappresentare un pull factor per gli stessi migranti. Giorgia Meloni, attraverso i suoi portavoce, ha espresso «grande stupore: il governo italiano prenderà immediatamente contatto con le autorità tedesche per un chiarimento perché», si spiega, «il finanziamento di attività di ong sul territorio italiano sarebbe una grave anomalia nelle dinamiche che regolano i rapporti tra gli Stati».

No ai Cpr

Dopo le critiche piovute dai governatori Dem, anche dal campo del centrodestra arrivano paletti e distinguo sull'ipotesi Cpr. Per il governatore del Veneto, Luca Zaia, la creazione di nuovi Centri per il rimpatrio non «risolve i problemi». «Quest'anno avremo più o meno 140-150mila persone che dovranno essere rimpatriate», spiega Zaia, «e si consideri che mediamente ogni anno l'Italia riesce a far rimpatriare dalle 3.500 alle 4.000 persone, quando va bene: stiamo affrontando il mare pensando di svuotarlo con un secchio». Per l'esponente leghista «la vera partita è fare in modo che si arresti questo flusso, che è un flusso che ormai sembra inesorabile, un e sodo biblico: per questo dobbiamo intervenire su tutti i livelli, in particolare quello europeo».

