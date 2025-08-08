VaiOnline
Migranti scomparsi nelle coste del Sulcis 

L’allarme lanciato da un gruppo di nordafricani sbarcati a Sant’Antioco 

Un gruppo è riuscito a sbarcare a Capo Sperone, nelle coste di Sant’Antioco, ma altri nove migranti non sono riusciti a raggiungere l’isola e risultano dispersi in mare. Uno è stato trovato nella tarda serata da una motovedetta della Guardia di Finanza. Altri undici, invece, sono riusciti ad arrivare in Sardegna. Sono stati rintracciati dalla compagna barracellare di Sant’Antioco. A Capo Sperone sono arrivati anche i carabinieri. I migranti hanno raccontato di aver fatto il viaggio insieme a un altro gruppo, ma durante la navigazione hanno perso il contatto.

L'allarme

In mattinata sono iniziate dunque le ricerche nelle coste del Sulcis. Sono intervenuti tre elicotteri. Sul posto la Guardia di finanza e i mezzi della Guardia costiera. Nel pomeriggio le forze dell’ordine hanno sentito nuovamente i migranti che sono riusciti a raggiungere Capo Sperone, ma dai loro racconto non sono emersi elementi utili per agevolare le ricerche. Nella tarda serata gli undici nordafricani sono stati accompagnati nel centro di accoglienza di Monastir. Gli inquirenti non escludono che in questi giorni, con le condizioni meteo favorevoli, ci possano essere altri arrivi. L’ultimo sbarco nelle coste di Sant’Antioco risale al giugno scorso, quando otto migranti a bordo di un barchino sono riusciti a raggiungere la spiaggia di Maladroxia.

Scomparsi in Sicilia

Tre migranti, due originari della Guinea e un minore del Camerun, si sono gettati in mare, nel disperato tentativo di farsi notare da un'imbarcazione molto lontana dal barchino sul quale viaggiavano e sono scomparsi fra le onde. A raccontarlo, alla guardia costiera poi a personale dell'hotspot, sono i 50 migranti salvati ieri nel Canale di Sicilia da una motovedetta. Avevano visto un peschereccio, e l'hanno seguito per ore, quando hanno finito il carburante in tre hanno deciso di gettarsi in mare e provare ad avvicinarsi per farsi notare ed essere soccorsi. La guardia costiera di Sant’Antioco ha ritrovato un giubbotto salvagente ma non le otto persone che in tarda serata risultavano ancora disperse.

