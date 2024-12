Migranti scomparsi, in campo i sonar 

Un’altra giornata di infruttuose ricerche dei migranti dispersi dopo l’affondamento del loro barchino a mezzo miglio dal poligono militare di Teulada. Ieri in azione motovedette della Guardia costiera ed elicotteri della Finanza. Non erano presenti i vigili del fuoco, che torneranno stamane a Teulada con speciali attrezzature e sonar fondamentali per la ricerca nei fondali antistanti Cala Zafferano.

Il naufragio risale a giovedì. Undici algerini sono stati soccorsi mentre cercavano di arrivare a riva a nuoto dopo l’affondamento del loro barchino, altri sedici sono stati recuperati tra Cala Zafferano e il poligono e hanno segnalato la scomparsa tra le onde del mare di alcuni loro compagni di viaggio. Si era parlato di otto dispersi, poi di quattro. Le ricerche vanno avanti da giovedì senza alcun risultato. La speranza di ritrovarli in vita si sono ridotte al lumicino, a meno che non siano riusciti a raggiungere la riva. (red. pro.)

