Migranti, schiarita Roma-Parigi Colonna domani ospite di Tajani 

PARIGI. «Nessuna crisi tra Francia e Italia, sui migranti abbiamo interessi convergenti»: schiarita tra Roma e Parigi dopo le tensioni per le critiche del ministro dell’Interno Gérald Darmanin a Giorgia Meloni, «incapace di risolvere i problemi migratori per cui è stata eletta». Dopo la mano tesa di Emmanuel Macron al summit del Consiglio d’Europa a Reykjavik («Roma non può essere lasciata sola») e il suo cordiale incontro con Meloni sabato al G7 di Hiroshima, la ministra degli Esteri Catherine Colonna ha annunciato che domani incontrerà a Roma il suo omologo Antonio TajaniRoma e Parigi devono «chiedere ai Paesi che non sorvegliano sufficientemente le loro coste di fare di più. E possiamo farlo insieme, anche con l’Ue».

