Migranti, sbarcano 43 persone 

Nuovo sbarco di migranti ieri mattina sulle coste di Sant’Antioco. Due approdi si sono verificati quasi contemporaneamente nelle spiagge di Calasapone e Coa cuaddus, dove complessivamente 43 persone hanno raggiunto l’isola a bordo di piccoli natanti partiti con ogni probabilità dalle coste dell’Algeria. Si tratta prevalentemente di giovani magrebini. Nel gruppo erano presenti anche due donne, due bambini in tenera età e altri due minorenni. Le condizioni di salute dei migranti sono apparse generalmente buone. Solo una persona avrebbe creato momenti di tensione dopo aver fatto esplodere alcuni razzi di segnalazione, allontanandosi poi dal luogo dello sbarco e facendo perdere temporaneamente le proprie tracce. Le operazioni di soccorso e assistenza sono state coordinate dalla Guardia costiera con il supporto dei carabinieri di Sant’Antioco, della Compagnia barracellare e dei volontari della Protezione civile Assosulcis. Dopo essere stati rifocillati e sottoposti alle prime procedure di identificazione, i migranti sono stati trasferiti al centro di prima accoglienza. L’episodio conferma la ripresa degli arrivi lungo la rotta Algeria-Sulcis, favorita anche dalle attuali condizioni meteomarine particolarmente favorevoli alla navigazione.

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