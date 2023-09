Migranti, sale la protesta 

Hanno vestito le transenne della festa di fine estate con un lenzuolo bianco sul quale una scritta nera grida «Benvenuti in Africa». Così qualcuno a Villanovaforru, paese adagiato sulle dolci colline della Marmilla, ha risposto all’imminente arrivo di un nuovo gruppo di migranti.

La denuncia

Lo striscione ieri mattina è stato fatto rimuovere dal sindaco Maurizio Onnis che, tuttavia, ha dato notizia dell’accaduto con un post su Facebook nel quale prova a interpretare il sentimento del paese. «Villanovaforru, seicento abitanti, ospita quasi un centinaio di migranti, li ospita da otto anni e si è sempre distinto per l’accoglienza pacifica e dignitosa di uomini, donne e bambini venuti da lontano in cerca di una vita migliore. Il paese non vuole che ne arrivino altre decine, come annunciato dalla prefettura e, soprattutto, non vuole che vengano alloggiati in tende». A rifare i conti i residenti sono persino meno, 550 quelli che abitano stabilmente tra le strette vie del borgo, ma la questione centrale è la scelta di far vivere le persone che arriveranno in Marmilla in un accampamento. «Perché sotto una tenda? Non è dignitoso per i migranti e non è dignitoso per noi – riflette al telefono Onnis –. Parliamo di persone che attraversano deserti e mari, che corrono i rischi che corrono per venire qui per poi finire in un campo tendato. In un campo profughi. Sappiamo tutti che il demanio statale rigurgita di edifici vuoti, a partire dalle tante caserme e che, se si volesse, chi arriva potrebbe essere sistemato in un altro modo». Lo striscione è stato esposto sulle transenne sistemate in via Umberto, all’ingresso del centro abitato, in occasione della sagra che da ieri e fino a questa sera animerà il paese.

La politica

Inutile indagare le ragioni che sottendono alla scelta del Governo. «Perché il campo tendato? È inesplicabile. Non faccio ipotesi. Non entro nella mente del prefetto», dice Onnis. Che proprio al prefetto una settimana fa si era rivolto spiegando le stesse ragioni che oggi ribadisce sui social prima e al telefono poi. «Al prefetto l’abbiamo detto molto chiaramente: le tende riducono Villanovaforru a campo profughi. Non è il destino della Marmilla, non è il destino della Sardegna. Non è una prova di rispetto da parte dello Stato. Ho fatto rimuovere lo striscione perché non mi piacciono i colpi di testa, perché dobbiamo agire uniti e perché aborro qualsiasi cosa assomigli anche solo lontanamente al razzismo. Ma è ovvio: se devo scegliere a chi essere fedele, Stato o comunità, scelgo la mia comunità».

Impossibile conoscere i dettagli del piano di accoglienza. «Non ci è stato detto con precisione quando arriveranno, ma dovrebbe accadere nei prossimi giorni. Non ci hanno informato neppure sul numero di persone che saranno trasferite qui da noi, ma pare si tratti di alcune decine. Io ci tengo a ribadirlo: non voglio avere niente a che fare con affermazioni di stampo razzista e quello striscione non sminuisce il fatto che il paese si è distinto da sempre nell’accoglienza di coloro giunti fin qui in cerca di una vita migliore».

La questione giovedì sera è stata anche al centro di un’assemblea pubblica in biblioteca: un incontro affollato per ribadire il proprio no all’accampamento in paese.

