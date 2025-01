Migranti, riparte il piano Albania 

È tornata a incrociare nelle acque a sud di Lampedusa una nave della Marina Militare. Con il compito di caricare a bordo migranti da trasferire in Albania. Si tratta del Cassiopea questa volta. Era stato il Libra nelle due precedenti occasioni, ad ottobre e novembre, quando i venti richiedenti asilo portati nei centri di Shengjin e poi Gjader furono poi liberati dalle decisioni dei giudici del tribunale di Roma che bocciarono i trattenimenti. Questa volta il governo spera in un esito migliore. A decidere saranno i magistrati della Corte d’appello, come prevede la nuova norma voluta dall’esecutivo, in vigore dall’11 gennaio. Il piano-Albania riparte, dunque. Di effetto deterrenza ha parlato il governo spiegando la ratio dell’accordo con il premier albanese Edi Rama. Ed i nuovi trasferimenti avverranno in un periodo di ripresa degli sbarchi, dopo il calo registrato nel 2024, quando gli arrivi furono 66mila, contro i 157mila dell’anno precedente.

RIPRODUZIONE RISERVATA