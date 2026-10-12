Migranti respinti nell’area imbarchi, nuove tensioni 

Ancora problemi nel porto di Olbia per la presenza di persone che cercano a tutti i costi di imbarcarsi sui traghetti diretti a Livorno e Civitavecchia. Si tratta dei richiedenti protezione internazionale, ma anche destinatari di ordini di espulsione, in arrivo dal Centro di accoglienza di Monastir. Come è successo nelle settimane scorse, ieri, un consistente gruppo di giovani nordafricani ha cercato di entrare nell’area degli imbarchi pur non avendo completato l’iter di identificazione.

ll personale della sicurezza dell’Autorità portuale ha fronteggiato la situazione insieme agli agenti della Polizia di Frontiera. Le persone che insistevano per arrivare alle banchine sono state riportate nei pressi della Stazione marittima, dove i richiedenti asilo trascorrono le giornate (dormendo all’esterno) in attesa di trovare un comandante di traghetto che acconsenta all’imbarco. Una situazione che si trascina da settimane e si traduce in tensioni. Le persone partono da Monastir e cercano di salire sui traghetti a Olbia, ma nel porto non ci sono le condizioni per completare le operazioni di identificazione. La sensazione è che le autorità di pubblica sicurezza intendano scoraggiare il consolidamento di un “percorso” di transito in Sardegna. Il problema è che la permanenza di decine di persone senza alloggio e servizi sta creando pesanti disagi all’Isola Bianca.

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