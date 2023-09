Migranti, piano per l’Africa e stop agli arrivi 

Cercare nuovi alleati per arginare l’immigrazione illegale. Con il supporto dell’Onu, magari anche con hotspot in Africa, sotto il cappello dell’Unhcr. Mentre in Europa si registra lo stop della Polonia al piano di Ursula von der Leyen sui migranti, Giorgia Meloni è impegnata a New York all’assemblea generale dell’Onu, cui chiederà supporto alla strategia italiana per fermare gli arrivi, una «risposta strutturale».

Il blocco navale

Un elemento di questa risposta, come ha ribadito il ministro degli Esteri Antonio Tajani, riguarda le potenzialità di sviluppo dell’Africa. D’altronde implementare un piano per l’Africa che coinvolga Bruxelles e le Nazioni Unite, a partire dall’italiano piano Mattei, è la proposta che sarà discussa anche a New York.

L’Africa è in questo momento uno degli argomenti principali, anche in vista del summit informale di Granada e poi di un Consiglio Ue di fine ottobre che si preannuncia in salita, visto il no polacco. «Morawiecki è in campagna elettorale», dice Tajani mentre nel governo si guarda con attenzione al completamento della missione Sophia con cui si potrebbe realizzare «il blocco navale», come dice il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Intanto c’è da rendere operativo il memorandum con la Tunisia che, assicura sempre Tajani, non ha subito alcun blocco anche se magari «è la speranza di qualcuno», aggiunge. Un’altra bordata all’alto rappresentante per gli Affari Esteri dell’Ue Josep Borrell e alla sua lettera con le «forti riserve» sull’intesa con Tunisi

I Centri

Intanto ci si chiede quali saranno le strutture che il genio militare dovrà trasformare - «nel più breve tempo possibile», ha detto la premier - nei nuovi Centri di permanenza per il rimpatrio. L’elenco non c’è ancora, sarà sul tavolo nel giro di due mesi e poi inizieranno i lavori. Le località scelte saranno siti di interesse nazionale per la sicurezza.

Ma c'è già chi alza le barricate: il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha già annunciato che non darà l'ok «a nessun Cpr» nella Regione. Il ministro Piantedosi è però deciso a proseguire: «Ce lo chiede l'Europa. Ce ne sarà almeno uno per regione». Critici anche i sindacati di polizia.

