Migranti, perché non raccontiamo le loro storie? 

Sono persone. Hanno una storia e sono diverse le une dalle altre. Finché non terremo conto di questo, ma continueremo a dividerle in categorie e ad affibbiare etichette, non ci sarà modo di trattarle come esseri umani. Saranno sempre una minaccia da contenere.

A proposito di migranti, Abdelfetah Mohamed, attivista di origine eritrea, suggerisce di cambiare le parole usate per parlarne. «Raccontiamo le persone e le storie, anziché la collettività», dice il presidente di SOS Mediterranée Italia, l’associazione che si occupa di salvare i migranti in mare.

Nato negli anni ‘80 in un campo profughi in Sudan, da più di dieci anni in Italia, Abdelfetah Mohamed dedica il suo impegno a chi, come lui, è stato costretto a rischiare la vita per venire in Italia. Mediatore culturale e attivista per i diritti dei migranti e il soccorso in mare, Abdelfetah Mohamed sarà a Cagliari, ospite del festival “Vivi il Mare” di Asd Arcipelaghi, che inizia domani per concludersi domenica.

Domani alle 10.30, nella Biblioteca della Città metropolitana “Emilio Lussu”, racconterà la sua lunga esperienza e presenterà i suoi libri.

L’Unione Europea ha approvato il Patto di migrazione e asilo, le norme che regolano i flussi migratori nei paesi europei. È una buona cosa?

«È una delusione. Il documento non prevede nessuna misura specifica per i salvataggi in mare. Ancora una volta, salvare vite umane non è una priorità».

Nel Patto si parla di un meccanismo di solidarietà verso i paesi di primo arrivo dei migranti. Può essere una misura utile?

«Credo che sia ipocrita parlare di solidarietà se poi non si fa niente per aiutare le persone che rischiano la propria vita in mare».

Secondo l’Agenzia di frontiera europea Frontex, nel 2023 gli approdi sono aumentati del 61% sulla rotta del Mediterraneo centrale, che dalle coste di Libia e Tunisia porta in Italia. Purtroppo, sono aumentati anche i morti: 2.571. Come si può affrontare questa situazione?

«Perché ragioniamo su dove arrivano, anziché chiederci da dove partono? Una cosa è discutere su come gestire gli sbarchi di migranti, un’altra chiedersi da dove vengono i migranti. I paesi europei affrontano la questione del fenomeno migratorio come se queste persone fossero nate e cresciute per venire in Europa. I migranti provengono da 54 paesi, e ognuno di loro ha una storia».

Ci aiuti a capire.

«Ragionare sugli sbarchi vuol dire affrontare la questione dei migranti sempre in termini emergenziali. Invece, dovremmo conoscere e comprendere le ragioni che spingono le persone a lasciare il proprio paese».

Intende “aiutiamoli a casa loro?”

«No, non intendo questo. In Sudan, per esempio, c’è una guerra: l’Europa ha gli strumenti per fermarla. I paesi europei devono indagare l’origine del fenomeno migratorio, aver voglia di comprenderlo e intervenire. Non è facendo accordi con la Tunisia o la Libia per impedire le partenze che si risolve il problema».

Quali sono i paesi di provenienza dei migranti?

«I dati Istat dicono una cosa molto interessante: le comunità di stranieri più numerose in Italia non sono quelle di chi arriva dal mare. Per inciso, sono molti di più coloro che arrivano in aereo. Chi viene qui via mare non si ferma, vuole andare in Francia, in Germania. Ecco perché il meccanismo di solidarietà, che prevede il ricollocamento dei richiedenti asilo, non funzionerà. Ci vanno già da soli in altri paesi».

Oltre le parole che evocano immagini di guerra, spesso usate dai media, in quale altro modo si può raccontare la migrazione?

«Con le parole suggerite da Papa Francesco: siamo tutti fratelli e nessuno ha il diritto di mettere a rischio la vita umana».

