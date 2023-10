Migranti, passa la linea dell’Italia 

Una svolta notturna, un giro di telefonate che forse ha coinvolto Giorgia Meloni e Olaf Scholz, poi il passo indietro della Germania: alla vigilia del vertice di Granada, l'Ue trova l'intesa sul regolamento delle crisi migratorie. L'accordo è arrivato nella riunione dei rappresentanti permanenti a Bruxelles. Decisivo il declassamento del punto sul principale pomo della discordia tra Roma e Berlino: le Ong. «È passata la nostra linea, l'emendamento tedesco è stato ritirato», sottolinea Meloni, che volerà in Andalusia dopo una vittoria politica non scontata.

Nuova formulazione

Il testo mantiene il punto in cui si dice che gli aiuti umanitari sono esclusi dai casi di strumentalizzazione della migrazione, ma lo declassa dall'articolato ai “considerando”, cioè le premesse. Il testo è dunque molto simile a quello precedente il compromesso presentato dalla presidenza spagnola: all'Italia non era piaciuto nei tempi e nel merito, visto che enfatizzava le operazioni delle Ong. «L'emendamento tedesco era un passo indietro», ha ribadito la premier. «L'intesa è un successo per l'Italia e ora si può accelerare», sottolinea il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Le reazioni europee

L'accordo è salutato anche dai vertici Ue, a partire dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen e dalla presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola. Con l'ok al regolamento sulle crisi, cade il veto ai negoziati che l'Eurocamera aveva imposto sugli altri documenti del Patto su migrazione e asilo. Un patto che, ribadisce von der Leyen, va concluso entro la legislatura, prima che diventi ostaggio della campagna per le Europee. Berlino non ammette alcuna sconfitta. Scholz parla di «svolta storica», soffermandosi su uno dei punti più cari al tedesco: i movimenti secondari. Il regolamento «limiterà efficacemente l'immigrazione irregolare in Europa e alleggerirà in modo duraturo l'onere di Stati come la Germania».

