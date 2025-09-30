Migranti, nuovo sbarco a Cala Cipolla: uno in gravi condizioni 

Nnuovo sbarco di migranti nelle coste del sud Sardegna. È avvenuto ieri all’alba nella località di Cala Cipolla a Domus de Maria. Alle prime ore del giorno i carabinieri delle stazioni di Domus de Maria e Pula, in collaborazione con il Nucleo elicotteri dei militari di Elmas, hanno rintracciato 25 persone prive di documenti, arrivate dopo una lunga traversata a bordo di un’imbarcazione non rinvenuta.

Tra gli sbarcati, un uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu, dove è stato ricoverato in pericolo di vita. Altre tre persone hanno riportato lievi contusioni e sono stati trasferiti all’ospedale Santissima Trinità per ricevere le cure necessarie. I restanti sono stati presi in carico da una ditta convenzionata per il trasferimento al centro di prima accoglienza di Monastir, dove sono stati sottoposti alle consuete procedure di identificazione e fotosegnalamento.

Ulteriori attività di ricerca in mare e lungo la fascia costiera saranno condotte dai al fine di escludere la presenza di altri naufraghi dispersi e completare il quadro dell’evento.

