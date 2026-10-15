Migranti, nuovi arrivi al porto 

Altri venti persone sono arrivate nella serata di ieri in porto a Olbia dal Cas di Monastir, nuovi ingressi che si aggiungono a quelli di mercoledì e dell’ultimo fine settimana. La situazione intorno alla Stazione marittima dell’Isola Bianca è sempre più difficile. Sono arrivate altre persone di nazionalità algerina che insistono per salire sui traghetti. Il personale della Polizia di Stato ha risolto le situazioni di tensione che anche ieri si sono verificate. Gli agenti dei Commissariati di Olbia e Tempio sono stati affiancati da personale dell’Arma dei Carabinieri. I richiedenti protezione internazionale mostrano i provvedimenti della Questura di Cagliari, chiedono spiegazioni. In teoria se entro una settimana non lasciano la Sardegna, per poi allontanarsi definitivamente dal territorio nazionale, potrebbero essere denunciati per inottemperanza di un ordine dell’autorità. Ma la Polizia spiega ai giovani algerini che non possono avvicinarsi all’area sterile degli imbarchi. Diverse persone hanno documenti dove c’è scritto: nessuna visita medica preliminare “per indisponibilità specialisti qualificati”. Ci sono pazienti oncologici e un giovane che lamenta dolori alle gambe. Il segnale che arriva dalle compagnie di navigazione è chiaro, si applica il Programma Nazionale di Sicurezza Marittima, senza documenti non si sale a bordo.

«Vorremo aiutarli»

Il Comune di Olbia e la Caritas stanno valutando la situazione. Stando a indiscrezioni, sino a oggi gli interventi umanitari nella Stazione marittima dell’Isola Bianca sono stati in qualche modo “congelati” perché il Comune di Olbia sarebbe stato “stoppato” in attesa delle indicazioni di Prefettura e Questura di Sassari. Dice l’assessora ai Servizi Sociali, Simonetta Lai: «Vorremmo fornire almeno acqua e cibo, ora vediamo come intervenire. Siamo preoccupati, perché ci potrebbero essere problemi nel centro abitato se queste persone si spostano, hanno bisogno di tutto e non riescono a partire». Il segretario provinciale del Siulp, Massimiliano Pala è netto: «Il Commissariato di Olbia non è nelle condizioni di reggere in questa situazione, deve essere chiaro». Aggiunge Marco Porcu del sindacato di polizia Coisp: «Il problema è anche che nell’Isola non operano rappresentanze diplomatiche dei Paesi nord africani e non esistono collegamenti diretti con tali Paesi per i rimpatri».

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