Migranti, nuova stretta sull’asilo 

Nuova stretta sui richiedenti asilo dalla Lega che in Senato con 21 emendamenti al dl migranti chiede misure più severe sulla protezione speciale. Solo 4, invece, gli emendamenti di Fratelli d'Italia «ma non sulla protezione speciale», spiega il capogruppo Lucio Malan che in mattinata parla già di possibili «correzioni da parte dell’Esecutivo». Anche gli azzurri avanzano modifiche e chiedono 176 milioni di euro annui per l’accoglienza di 4000 minori. Si tratta di aggiustamenti, minimizzano i partiti di governo, che in tutto hanno presentato 30 emendamenti, i restanti 96 sono delle opposizioni che parlano di decreto «vergognoso» e sperano che il governo accolga le loro richieste per migliorarlo.

Gli animi

Mentre le bocche della Lega in Senato sono cucite, i senatori meloniani sdrammatizzano: «Il voto della maggioranza sarà compatto, ma come per tutti i provvedimenti, andranno avanti le proposte sulle quali c'è condivisione. Le altre saranno ritirate, come sempre». Una posizione generale che sembra nascondere un braccio di ferro in atto e che preannuncia la possibile mediazione del governo per trovare una soluzione condivisa. La linea del partito di Salvini è quella annunciata da sempre, non solo nuove regole per la protezione speciale, ma anche «interventi su riduzione o revoca dell’accoglienza e permessi di soggiorno, e aggiornamento del periodo di trattenimento nei Cpr». Dei 21emendamenti presentati, 15 riguardano il contrasto vero e proprio all'immigrazione clandestina e 6 mirano a migliorare l'integrazione dei cittadini stranieri sul nostro territorio. A vigilare sull'integrazione dei migranti propongono la “Struttura”, una sorta di team interno al Viminale, a costo zero, che vigila e coordina «contributi pubblici, statali ed europei, vincolati a programmi per l'integrazione dei cittadini stranieri presenti regolarmente sul territorio nazionale».

Il calendario

In commissione affari costituzionali i lavori marciano, apparentemente senza grandi intoppi. Si parte con l'illustrazione degli emendamenti (in tutto 126), perlopiù da parte dell'opposizione, si proseguirà passando all'indicazione di quelli inammissibili. Poi sarà la volta dei pareri del governo che, a quanto riferito, difficilmente arriveranno prima della fine di questa settimana. L’esame in Aula, come stabilito, tra il 18 e il 20 aprile. I parlamentari non escludono che nei prossimi giorni potrebbero esserci incontri per cercare una sintesi, ma per ora non vogliono sentir parlare di contrasti. Intanto il ministro Matteo Piantedosi dal Viminale ammorbidisce la sua linea sugli ingressi dei migranti e fa sapere che «non ci sono pregiudizi» verso altri eventuali click day, «se il governo dovesse riscontrare la necessità di ampliare questa domanda rispetto alla concreta possibilità del mercato del lavoro di assorbirli».