Migranti non solo del pallone 

Sono tutti under 30, vengono da un altro continente e hanno scelto l’Italia per il loro futuro. Nei loro cognomi radici non solo semantiche, parlano di Molise, Calabria, e Liguria. Il filo conduttore che li accomuna e li ha portati fino all’Ogliastra è il calcio. Non solo giocato. Tutti hanno lasciato in Argentina la normalità di una vita dedicata allo studio o al lavoro, per inseguire il sogno del pallone, tra campi da calcio e giornalismo. Ora vivono a Lanusei e c’è chi studia e chi lavora parallelamente alla passione per il calcio. Un amore che non si esaurisce sul rettangolo da gioco.

Il sogno

È il caso di Alejandrina Felippa, di Cordoba, classe 1997. È arrivata a Lanusei un mese fa. Il marito Matias Vara gioca nell’Us Bari Sardo 1971. Anche a lei piace lo sport, è una giornalista sportiva e specializzata in comunicazione audiovisiva. Origini di Campobasso, città della sua bisnonna, ora lavora in un locale in pieno centro storico, il bar La Piazza «Dopo il Covid abbiamo deciso di venire in Italia, ho preso la cittadinanza, anche perché in Argentina la situazione non è delle migliori, c’è molta instabilità e questo influisce sul costo della vita ballerino. Per me è un grande cambiamento. Mi trovo bene. Prima siamo stati in Calabria, in Lombardia e ora qua. In futuro non si sa, dipende».

In campo

Virando verso i campi da gioco, da due stagioni Gianni Prieto veste la maglia biancorossoverde del Calcio Lanusei 1987. È un centrocampista del 2003 di Buenos Aires e, oltre al calcio, ha lavorato in Ogliatsra per tutta la stagione estiva. Le sue origini sono calabresi, dove inizialmente pensava di accasarsi, preferendo poi tornare a Lanusei. In Argentina stava terminando la scuola economica prima di scegliere di venire in Italia dove vorrebbe raggiungerlo anche la sorella più grande, medico. «Mia mamma è venuta a trovarmi l’anno scorso. Mia sorella studia medicina e la sua idea è di trasferirsi qua. Mio nonno è nato in Calabria, quindi per noi l’Italia ha un valore importante e ho colto subito l’opportunità di trasferirmi li quando il procuratore me l’ha proposto». Le sirene del calcio europeo hanno richiamato pure Manuel Morillas, il portiere appena diciannovenne di Medoza. «L’Argentina è la mia casa, stavo benissimo ma bisogna venire in Europa per giocare a calcio, in Italia o in Spagna». Al primo anno lontano dalla sua famiglia, allena i bambini della scuola calcio, facendo del gioco e del divertimento la carta vincente per coinvolgere i più piccoli. «È bello lavorare con i bambini, mi diverto, sono piccoli, gli manca un po’ di disciplina ma piano piano acquisiscono un po’ di regole. Ma è giusto che per prima cosa si divertano. Penso che sia giusto conciliare il lavoro con il gioco, in più mi diverto. Sto bene qua, la gente mi vuole bene. Siamo un bel gruppo».

Lo studio

C’è anche chi è tornato sui banchi di scuola per imparare la lingua. È il caso di Franco Troyes, nato in Patagonia ma con le radici a Finale Ligure. «In Argentina il calcio è diverso, meno professionale. Stavo studiando fisioterapia, mi mancava un anno, ho sospeso. L’opportunità di venire in Italia era troppo importante. In Argentina è difficile, avevo lavori altalenanti per potermi mantenere, il calcio da solo non basta. Studiamo italiano perché l’idea è restare, anche se l’inverno è impegnativo. Ripaga di tutto il mare, la natura, il caffè senza zucchero e il pistoccu».

RIPRODUZIONE RISERVATA