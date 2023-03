«Migranti, non si lasci sola l’Italia» 

Alza la voce contro le opposizioni: «Criticate ferocemente il governo, me, le nostre scelte ed eventuali mancanze ma, vi prego, fermatevi un secondo prima di danneggiare l'Italia». Il riferimento è alle polemiche mai spente sul naufragio di migranti a Cutro. «Spero che tutti condividano gli obiettivi sui quali stiamo spingendo, anche l’opposizione, e su questo punto devo dire che la battaglia politica si può condurre anche senza dipingere gli avversari come un mostro».

Una telefonata quest’ultima, durante la quale, come ha riferito Palazzo Chigi, «è stata condivisa l'urgenza di agire a livello europeo sulla migrazione». Dal canto suo, in un tweet la presidente della Commissione Ursula von der Leyen sottolinea «la fruttuosa telefonata con il premier Giorgia Meloni sulla migrazione in vista del Consiglio europeo. Dobbiamo continuare ad agire in modo rapido e coordinato. È così che abbiamo ottenuto solidi progressi finora. Abbiamo discusso della necessità di sostenere i partner nordafricani, di prevenire le partenze irregolari e le perdite di vite umane in mare». Un punto centrale per il governo è «la responsabilizzazione degli Stati di bandiera delle Ong», a cominciare dalla Germania, «perché vengano coinvolti nelle operazioni Sar» di salvataggio in mare. Parlando al Senato, la premier ha elencato tutto ciò che manca al pieno coinvolgimento degli altri Stati, ma anche i «passi avanti» fatti dall’Ue che fino a poco tempo fa erano «impensabili».

«Non possiamo attendere oltre, non possiamo rischiare un altro naufragio». E ancora, l’Italia chiederà a Bruxelles e ai suoi partner europei lo «stanziamento di risorse adeguate» a difendere i confini marittimi, come fu fatto per la rotta turca. Il che comporta anche la responsabilizzazione degli «Stati di bandiera delle Ong», a partire dalla Germania. Giorgia Meloni si presenta a muso duro davanti al Senato, per le comunicazioni prima del Consiglio europeo, in vista del quale ha avuto un colloquio con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen con cui ha condiviso «l'urgenza di agire a livello europeo sulla migrazione».

I punti condivisi

Le critiche respinte

Gli Stati delle Ong

«Sono una madre, conteniamo i toni del dibattito». La presidente del Consiglio ha «la coscienza a posto», mentre è l'Europa che deve fare di più su «un'emergenza che sta diventando strutturale». Bene, sottolinea Meloni, la responsabilizzazione degli Stati di bandiera delle Ong. Ma chiede per il Mediterraneo gli stessi stanziamenti usati per la rotta turca: «Non possiamo aspettare inermi il prossimo naufragio». Per fermare i movimenti secondari, ribadisce, vanno arrestate a monte le partenze irregolari dal Nord Africa. «Il ragionamento comincia finalmente a fare breccia tra i nostri partner», sottolinea la premier rivendicando l'input italiano al dibattito.

Il rischio di un esodo

E a muso duro va anche verso chi, dal suo punto di vista, non coglie i rischi di default della Tunisia, che genererebbe un esodo: «Un problema enorme, che non si riesce ad affrontare perché il Fondo monetario internazionale ha bloccato la trattativa per sostenere la Tunisia. E il commissario Gentiloni, che aveva immaginato già all'inizio di questo mese di recarsi là per affrontare la vicenda, poi ha rimandato».

Neutralità energetica

Un altro commissario socialista, Frans Timmermans, è nel mirino del governo: è inaccettabile, gli scrivono i ministri Salvini, Pichetto e Urso, nel regolamento sulle emissioni di Co2 per i veicoli leggeri, «un'interpretazione indebitamente ristretta del concetto di carburanti neutri», con l'esclusione dei biocarburanti. «L'Europa può stabilire gli obiettivi, ma non dirmi come raggiungerli», la linea di Meloni, che insiste sulla neutralità energetica.

