L'Italia cambi radicalmente le politiche migratorie, specie in mare, e promuova i diritti delle donne. Lo chiede al Governo la commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mijatovic. Reagisce il ministro degli Affari europei Raffaele Fitto: «Non accettiamo lezioni da chi, seduto sul divano, giudica il nostro Paese che in questi anni, spesso da solo, si è fatto carico dei salvataggi».