Migranti, Meloni in missione al Cairo 

C’è «un’enorme apertura di credito» dai Paesi africani, a cui si deve rispondere con «concretezza», rendendo realtà la promessa di un approccio «da pari a pari». Giorgia Meloni inaugura la cabina di regia sul Piano Mattei, rivendicando la portata del vertice Italia-Africa di fine gennaio ed «esortando il Sistema Paese» a sostenere e a partecipare alla strategia definita dal governo per la cooperazione con il continente africano. Un percorso in cui rientra la missione della premier domani in Egitto. Incontrerà il presidente Abdel Fattah al-Sisi assieme alla presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen, il primo ministro belga Alexander De Croo, quello greco Kyriakos Mitsotakis, quello cipriota Nikos Christodoulidis e il cancelliere austriaco Karl Nehammer.

Il memorandum

Le relazioni Ue-Egitto saranno elevate al livello di «partenariato globale e strategico», e sul tavolo c’è un memorandum sulla falsariga di quello avviato con la Tunisia, con focus sul controllo dei flussi migratori. Una mossa contestata nel Parlamento europeo da socialisti, liberali, verdi e una parte del Ppe, secondo cui Bruxelles non può erogare fondi a Paesi dove democrazia e diritti umani non sono garantiti. Intanto, in mare, proseguono gli sbarchi e i salvataggi.

Naufraghi in mare

Sono 137 i migranti sbarcati ieri a Lampedusa, mentre è salito a 21, tra cui cinque bambini, il bilancio dei migranti annegati nel Mare Egeo, a largo della costa turca nei pressi dello stretto dei Dardanelli, dopo che il gommone sul quale stavano viaggiando si è rovesciato. Dopo le operazioni di salvataggio di mercoledì scorso (con i naufraghi che hanno parlato di sessanta morti), ieri la nave Ocean Viking di Sos Mediterranee ha soccorso altre 135 persone, mentre Ancona resta il porto indicato dalle autorità italiane. «Vergogna», attacca la segretaria dem Elly Schlein. «Al governo chiediamo di intervenire e assegnare un porto più vicino».

La garanzia finanziaria

Intanto, il governo è pronto a mandare in soffitta la contestata garanzia finanziaria da 5mila euro chiesta al richiedente asilo per evitare il trattenimento in un centro in attesa dell'esito della sua domanda di protezione.

Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, informando che si sta ragionando su un intervento per graduare l'importo previsto dal decreto legge dello scorso settembre e disapplicato dai giudici di Catania.

