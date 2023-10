Migranti, Meloni attacca le toghe 

È di nuovo scontro aperto fra Palazzo Chigi e i magistrati. Questa volta Giorgia Meloni affida ai social - anziché alle “fonti” anonime che tante critiche hanno sollevato a inizio estate - la sua irritazione per la sentenza di Catania con cui la giudice Iolanda Apostolico non ha convalidato il trattenimento di tre tunisini, ritenendo le regole appena varate dal governo in contrasto con la normativa europea. E di fronte alle parole della premier, «basita» per la sentenza dalle motivazioni «incredibili», prima l’Anm e poi dieci togati del Csm si schierano a difesa della collega, nel mirino di tutto il centrodestra che vuole portare il caso in Parlamento. E le opposizioni condannano lo «scontro istituzionale», per i Dem «anticamera dell’eversione».

I post anti-Salvini

Meloni torna a puntare il dito contro quel «pezzo di Italia» non meglio identificato che «fa tutto il possibile per favorire l’immigrazione illegale. E non parlo solo della sinistra ideologizzata e del circuito che ha i propri ricchi interessi nell’accoglienza». Senza contare gli «altri Stati» che «lavorano nella direzione diametralmente opposta» a quella di Roma, impegnata a fronteggiare gli sbarchi illegali. La premier, che finora non si era espressa sulla vicenda, scrive su tutti i suoi social di primo mattino. Mentre a Pozzallo il Cpr si sta svuotando proprio in conseguenza di quella sentenza. E ad alimentare la reazione muscolare di governo e maggioranza - mentre al ministero dell’Interno stanno studiando gli estremi per il ricorso in Cassazione - contribuisce anche la ricostruzione del Giornale di alcuni post contro Matteo Salvini condivisi sulla bacheca Fb della giudice che avrebbe poi cancellato il suo profilo.

«Come in Ungheria»

La Lega annuncia intanto un’interrogazione al ministro della Giustizia Carlo Nordio. «Meloni la smetta di alimentare lo scontro istituzionale che danneggia il Paese», risponde a caldo Elly Schlein, additando il governo di cercare «un nemico al giorno per nascondere le proprie responsabilità». «È così, scagliandosi contro migranti e giudici, che Polonia e Ungheria si sono poste fuori dallo Stato di diritto», incalzano anche da +Europa, mentre il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sottolinea i «bluff» della premier che di fatto ha «fallito» sulle politiche migratorie.

